Löwen mehrere Wochen ohne Handball-Nationalspieler Groetzki Mannheim. Nationalspieler Patrick Groetzki wird dem Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen wegen einer Bänderverletzung am Fuß mehrere Wochen fehlen. Der Rechtsaußen knickte im Training um und fällt vorerst aus, teilte der Tabellendritte wenige Stunden vor dem Topspiel beim Zweiten SG Flensburg-Handewitt am Donnerstagabend (19.00 Uhr) mit. AdUnit urban-intext1 Zur genauen Ausfallzeit Groetzkis machte der zweimalige deutsche Meister keine Angaben. Dennoch könnte auch die mögliche Olympia-Teilnahme des 31-Jährigen in Gefahr geraten. Ende Juni nimmt die deutsche Nationalmannschaft ihre Vorbereitung für das Turnier vom 23. Juli bis 8. August in Tokio auf. Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar (Mannheimer Morgen) Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Diese Seite teilen: Facebook

