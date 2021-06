Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen haben am letzten Spieltag der Handball-Bundesliga mit einem 25:25 (12:13)-Unentschieden vom THW Kiel getrennt. Damit sind die Kieler zum 22. Mal deutscher Meister. Dem Titelverteidiger reichte am Sonntag das Remis gegen die Löwen gerade noch so zum Titelgewinn. Bei Punktgleichheit mit dem Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt entschied nach 38 Spieltagen der gewonnene Direktvergleich zugunsten der Kieler. (mit dpa)

AdUnit urban-intext1