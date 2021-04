Löwen-Halbfinale um 20.45 Uhr

Mannheim. Der Europäische Handballverband (EHF) hat am Mittwoch die Anwurfzeiten für das Final Four der European League in der Mannheimer SAP Arena festgelegt. Die Rhein-Neckar Löwen treffen am 22. Mai (Samstag) um 20.45 Uhr auf die Füchse Berlin und kämpfen gegen den Hauptstadt-Club um den Einzug ins Endspiel. Zuvor bekommt es um 18 Uhr der SC Magdeburg mit dem polnischen Erstligisten Wisla Plock zu tun.

AdUnit urban-intext1

Am 23. Mai (Sonntag, 18 Uhr) stehen sich im Spiel um den dritten Platz die beiden Halbfinal-Verlierer gegenüber, anschließend (20.30 Uhr) wird im Finale der Sieger der erstmals ausgetragenen European League ermittelt. Mit nahezu identischen Titelchancen starten der SC Magdeburg, die Füchse Berlin und die Löwen in das Turnier.

Die Fernsehrechte für die Endrunde liegen beim Streamingdienst DAZN mast