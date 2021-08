Löwen gewinnen Test in Österreich

Hard. Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Saisonvorbereitung ihren ersten Testspiel-Sieg gefeiert. Der Handball-Bundesligist gewann am Donnerstag beim österreichischen Erstligisten Alpla HC Hard mit 34:25 (20:13). Seinen ersten Test hatte der zweifache deutsche Meister vor knapp zwei Wochen gegen den Zweitligisten SG BBM Bietigheim verloren.

In Hard war Philipp Ahouansou mit acht Treffern bester Torschütze des deutschen Pokalsiegers von 2018, der nach der Begegnung gegen die ehemalige Mannschaft von Löwen-Trainer Klaus Gärtner direkt ins Trainingslager in Ischgl aufbrach. Dort stehen vor allem Teambuilding-Maßnahmen an. mast