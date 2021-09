Löwen gewinnen Generalprobe

Kronau. Eine Woche vor dem Saison-Auftakt bei der TSV Hannover-Burgdorf haben die Handballer der Rhein-Neckar Löwen in ihrer Kronauer Trainingshalle ein Freundschaftsspiel gegen den Ligarivalen HSG Wetzlar mit 31:30 (15:15) gewonnen. Albin Lagergren war am Donnerstag mit sechs Treffern erfolgreichster Torschütze des zweifachen deutschen Meisters. „Wetzlar hat uns einige Probleme in der Abwehr bereitet“, analysierte Trainer Klaus Gärtner: „Da müssen wir noch etwas justieren.“

Löwen: Palicka, Katsigiannis, Späth – Schmid (4/2), Zacharias (1), Diocou, Patrail, Knorr (2), Helander (3/1), Ahouansou (4), Abutovic, Lagergren (6), Groetzki (4), Horzen (4), Gislason, Kohlbacher (2). mast