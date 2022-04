Löwen-Entwarnung nach Corona-Alarm

Leipzig. Ein Corona-Verdacht bei Handball-Torwart Nikolas Katsigiannis von den Rhein-Neckar Löwen hat sich nicht bestätigt. Der Schlussmann fehlte am Donnerstagabend im Bundesligaspiel beim SC DHfK Leipzig, der zweifache deutsche Meister sprach zunächst von einem krankheitsbedingten Ausfall. Nach Informationen dieser Redaktion fiel ein Corona-Schnelltest bei Katsigiannis am Spieltag positiv aus, was der Club am Freitag dann auch auf erneute Nachfrage bestätigte.

Allerdings konnten die Löwen auch gleich Entwarnung geben. Ein in Leipzig veranlasster PCR-Test bei Katsigiannis sei negativ ausgefallen und der Torwart bereite sich mit der Mannschaft auf die Begegnung am Sonntag bei TuS N-Lübbecke vor, teilten die Badener mit. Bereits am Freitagmorgen machten sich die Löwen mit dem Bus von Leipzig aus direkt auf den Weg nach Ostwestfalen. mast

