Frau Kettemann, was hat Sie an Ihrer Mannschaft in dieser Saison bislang am meisten enttäuscht?

Jennifer Kettemann: Am meisten enttäuscht mich, dass wir wenig aus unseren Fehlern lernen. Wenn ich die Spiele gegen Lissabon nehme, haben wir in Portugal wie schon im Hinspiel unglaublich viele leichte Fehler gemacht. Ich glaube nicht, dass uns Benfica sportlich

...