Es gibt ja auch noch gute Entwicklungen bei den Rhein-Neckar Löwen, was durchaus erwähnenswert in diesen quälenden Wochen ist. Einen Trainer für die neue Saison hat der Handball-Bundesligist immer noch nicht gefunden, einige Kaderstellen sind weiterhin offen - und was die Leistungen angeht, so bleibt sich der zweifache deutsche Meister konsequent treu. Ausreißer nach oben, Ausreißer nach

...