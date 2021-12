Lagergren kehrt zurück

Mannheim. Weiter ohne ihren mit der Club-Führung zerstrittenen Torwart-Routinier Andreas Palicka, dafür aber wieder mit Linkshänder Albin Lagergren gehen die Rhein-Neckar Löwen am Mittwochabend (19 Uhr/Livestream im Youtube-Kanal der Löwen) das Achtelfinale im DHB-Pokal gegen den TVB Stuttgart an. Gespielt wird im Heidelberger SNP Dome.

„Albin kann der Mannschaft wieder helfen“, bestätigt Trainer Klaus Gärtner, der dagegen Mamadou Diocou aus dem Kader des Handball-Bundesligisten streichen musste. „Das hat aber nichts mit seiner Leistung in Kiel zu tun“, sagt Gärtner zum unglücklichen Auftritt des Rechtsaußen (vier Versuche, kein Treffer) beim jüngsten 29:32. Da Lagergren und auch Patrick Groetzki zurückkehren und für Uwe Gensheimer mit Lion Zacharias ein Backup benötigt wird, sind die Plätze auf der Bank schlichtweg voll.

„Wenn wir vor allem in der Abwehr mit der gleichen Intensität spielen wie in Kiel, sollten wir unsere Chance nutzen können“, sagt der Löwen-Coach. Mit einem Sieg gegen die Schwaben wären die Löwen nur noch einen Schritt vom letzten Final-Four-Turnier um den DHB-Pokal in Hamburg entfernt. th