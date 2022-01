Kraft darf nicht zu den Löwen

Mannheim. Bei der Suche nach einem neuen Torwart haben die Rhein-Neckar Löwen nach Informationen dieser Redaktion einen Rückschlag kassiert. Der kriselnde Handball-Bundesligist hatte großes Interesse an der Verpflichtung von Niklas Kraft. Der 27-Jährige steht momentan beim schwedischen Erstligisten Ystads IF unter Vertrag und sollte bis zum Sommer 2023 nach Mannheim kommen. Er erhielt von seinem Club aber keine Freigabe. Kraft spielt seit 2020 für Ystad und hat gute Chancen, in dieser Saison mit dem Verein die schwedische Meisterschaft zu gewinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach den Verletzungen von Mikael Appelgren und David Späth sowie dem Zerwürfnis mit Andreas Palicka stehen die Löwen bei der Suche nach einem neuen Torwart gewaltig unter Druck. Appelgren soll in den nächsten Wochen nach fast zweijähriger Zwangspause wieder ins Training einsteigen. Ob er wieder fit wird und in welcher Verfassung er zurückkehrt, lässt sich momentan aber nicht seriös prognostizieren. Späth fällt mit einem Kreuzbandriss noch mindestens bis Mitte des Jahres aus.

Ab Sommer 2023 steht bei den Löwen dann der deutsche Nationaltorwart Joel Birlehm unter Vertrag. Er kommt vom SC DHfK Leipzig. Die Zeit bis dahin wollte der dramatisch abgestürzte zweifache deutsche Meister mit Kraft überbrücken. Doch auf dem Transfermarkt ließ sich nun einmal mehr ein Wunsch nicht realisieren. So erging es dem Club schon bei Kreisläufer Max Darj (geht vom Bergischen HC zu den Füchsen Berlin) sowie den Rückraumspielern Sebastian Heymann (bleibt in Göppingen) und Jonathan Carlsbogard (geht vom TBV Lemgo vermutlich zum FC Barcelona).

Momentan hüten bei den Löwen der 39-jährige Routinier Nikolas Katsigiannis und der 18-jährige Mats Grupe das Tor. Nominell sind sie die Nummer vier und fünf der Badener.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2