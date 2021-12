„Katze“ dreht die nächste Schleife

Mannheim. Aller guten Dinge sind drei, Torhüter Nikolas Katsigiannis verlängert erwartungsgemäß sein Aushilfs-Abo bei den Rhein-Neckar Löwen und bleibt dem Mannheimer Bundesligisten nun bis zum Saisonende erhalten. Damit reagieren die Löwen auf die weiter kritische Situation auf der Position zwischen den Pfosten, wo mit Mikael Appelgren (Knorpelschaden) und David Späth (Kreuzbandriss) zwei Stammkräfte weiter ausfallen. Zudem musste zuletzt auch der am Ende der Spielzeit nach Paris wechselnde Andreas Palicka wegen Kniebeschwerden immer wieder kurzfristige Auszeiten nehmen.

Der eigentliche Vertrag des fünffachen Nationalspielers war bis Ende 2021 datiert, da sich die Lage mit der Verletzung von Talent Späth aber eher verschlimmert als verbessert hat, erklärte sich der 39-Jährige nun bereit, ein weiteres Halbjahr dranzuhängen. Die Löwen hatten Katsigiannis erstmals im Oktober 2020 als Appelgren-Ersatz geholt und den im Sommer 2021 auslaufenden Vertrag dann nochmals um ein halbes Jahr verlängert.

„Sympathisch und ehrlich“

„Auch wenn ich erst seit etwas mehr als einem Jahr im Club bin, fühle ich mich den Löwen, den Spielern, Trainern und Mitarbeitern bereits sehr verbunden. Es macht riesigen Spaß, auf diesem hohen Niveau trainieren und spielen zu dürfen“, sagte der Routinier. „Auf Katze ist Verlass. Das gilt im Spiel, wenn wir ihn brauchen, genauso wie im Training. Was uns genauso wichtig ist: Er zeigt Charakter, stellt sich auch in schwierigen Momenten der Öffentlichkeit und vertritt die Werte des Clubs auf seine ihm eigene sympathische und ehrliche Art“, freute sich Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann über die Zusage des erfahrenen Keepers. Für die nächste Spielzeit planen die Löwen dann fest mit dem Duo Appelgren/Späth, was mit Blick auf die Schwere der Verletzungen des Torhüter-Duos durchaus ein Wagnis ist. Vielleicht sollte sich Katsigiannis auch für den Sommer 2022 noch nicht allzu viel vornehmen.

Abutovic muss gehen

Fest rechnen können die Löwen dagegen mit Niclas Kirkeløkke, der einen Anschlussvertrag bis 2024 erhielt. „Niclas zeigt immer wieder, was er dieser Mannschaft geben kann. Seine großen Stärken sind sein Wurf und die unterschiedlichen Wurfvarianten“, sagt Trainer Klaus Gärtner über den 27-jährigen Linkshänder, der sich über das in ihn gesetzte Vertrauen freute. „Super, dass das geklappt hat, und ich weiter für die Löwen spielen kann. Das ist eine Riesenehre und ich hoffe, dass ich das Vertrauen zurückzahlen kann.“

Kein Zukunft mehr in Mannheim hat dagegen der serbische Abwehrspieler Iljia Abutovic. Der 2,02-Meter-Riese wird die Löwen nach vier Jahren verlassen, die künftig davon weg wollen, mit mehreren Spezialisten zu agieren und eher auf Allrounder setzen möchten. So könnte beispielsweise Kreisläufer Kristjan Horzen Abutovics Rolle im Innenblock der 6:0-Abwehr übernehmen. Abutovic wurde in seinen vier Jahren bei den Löwen ausschließlich in der Abwehr eingesetzt.