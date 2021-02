Mannheim. Als „Dienstältester“ bei den Rhein-Neckar Löwen hat Patrick Groetzki schon so einiges mit dem Handball-Bundesligisten erlebt – abenteuerliche Reisen inklusive. Doch auch für den Rekordspieler der Löwen, der schon seit 2007 das Trikot der Badener trägt, hält das Profi-Geschäft immer wieder ein paar Überraschungen bereit, wie der Start ins neue Handball-Jahr unter Beweis stellte. So musste Groetzki bekanntermaßen Mitte Januar schnell die Koffer packen, um zur WM in Ägypten nachzureisen. Danach stand der European-League-Doppelschlag in Schaffhausen an und im Anschluss die etappenweise Reise nach Trebnje in Slowenien unter der Woche. Nun steht das erste Bundesliga-Spiel 2021 auf dem Programm, wenn es am Sonntag (16 Uhr) zum Landes-Derby bei Frisch Auf Göppingen geht.

AdUnit urban-intext1

Die Busfahrt ins Schwäbische erscheint angesichts des vorangegangenen Programms da fast wie ein Katzensprung, auch Groetzki muss die Eindrücke seit dem Jahreswechsel fast ein bisschen sortieren. „Die Anreise nach Ägypten war schon ein bisschen hektisch“, erinnert sich der Linkshänder. Pünktlich zum letzten Gruppenspiel gegen Ungarn stand der Rechtsaußen dann aber für den verletzten Tobias Reichmann im Kader und auf dem Parkett. Die für den weiteren Turnierverlauf mitentscheidende Niederlage konnte aber auch der Routinier nicht verhindern. „Aber auch wenn es sportlich sicher nicht so weit gegangen ist, wie wir uns das vorgestellt hatten, überwiegen für mich die positiven Eindrücke. Es hat sich einfach gut angefühlt, mal wieder bei der Nationalmannschaft zu sein“, blickt Groetzki zurück, der zuletzt hinter Timo Kastening und Reichmann auf Platz drei der deutschen Rechtsaußen-Rangliste zurückgefallen war.

Auch über die anfangs kritisierte Organisation der Hygiene-Maßnahmen vor Ort kann sich Groetzki nicht beschweren. „Vor allem nach dem Umzug ins Hauptrunden-Hotel war das alles vorbildlich. Das Hotel war so riesig, dass sich nicht einmal mehr die Mannschaften begegnet sind“, zieht der Löwen-Profi ein positives Fazit des Trips in das Land der Pharaonen.

Unterwegs zu den Spielen der European League sah das teilweise schon anders aus. Busfahrten zur Überbrückung wie etwa bei der Trebnje-Reise zwischen Graz und Wien, Phasen in wegen der ausgedünnten Flugpläne gut besetzten Charter-Maschinen mit vielen anderen Fluggästen – optimal ist das wie der gesamte innereuropäische Sportzirkus sicher nicht. Doch Löwen-Rechtsaußen Groetzki versucht auch hier, das Beste aus der Situation mitzunehmen. „Das waren drei gute Spiele für uns, mit denen wir nach der WM-Pause wieder zusammen finden konnten. Und wir haben uns da auch von Spiel zu Spiel gesteigert“, weiß der 31-Jährige, dass am Sonntag in Göppingen eine größere Herausforderung auf die Löwen warten wird. „Göppingen hat immer eine gute Mannschaft, auch wenn jetzt Spielmacher Janus Smarason fehlt“, blickt Groetzki auf den Tabellenachten, baut aber darauf, dass sich der breitere Kader des Tabellendritten über die gesamte Spielzeit durchsetzen sollte.

Schwalb-Abschied „total schade“

AdUnit urban-intext2

Was den Löwen noch in die Karten spielen könnte, ist die Tatsache, dass natürlich auch in der Göppinger Arena keine Zuschauer zugelassen sind. „Die Halle ist ja sonst gerne für ihre hitzige Atmosphäre bekannt“, kann sich der Linkshänder an einige emotionale Landes-Duelle in der ehemaligen Hohenstaufenhalle erinnern.

Auf dieses Erlebnis muss dabei auch Martin Schwalb verzichten, der 1982 im Frisch-Auf-Trikot sein Bundesliga-Debüt gab, als Löwen-Trainer bekanntermaßen aber nicht mehr nach Göppingen zurückkehren wird. Ein Umstand, den nicht zuletzt Patrick Groetzki bedauert. „Das ist total schade, weil wir alle das Gefühl hatten, dass es passt. Von der Spielphilosophie her und auch zwischenmenschlich“, bedauert der Routinier den Abschied des Trainers, den es wieder in seinen Lebensmittelpunkt nach Hamburg zieht. „Es gab ein paar Signale, dass diese Möglichkeit besteht. Insofern war es nicht ganz so überraschend. Aber Freudensprünge hat sicher keiner gemacht“, hofft Groetzki, dass die Suche nach einem geeigneten Nachfolger zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt erfolgreich sein wird. Aber nervös wird der Zwillings-Papa deshalb noch lange nicht. Als „Dienstältester“ bei den Löwen hat er schließlich schon einiges mit dem Handball-Bundesligisten erlebt.