„Ich fühle mich gebrochen“

Mannheim. Drei Sätze umfasste die Mitteilung, die allein daran gemessen eine kleine war. Doch es kommt selten auf den Umfang, sondern meistens auf den Inhalt an. Und da steckte in diesem sachlichen Sechszeiler der Rhein-Neckar Löwen eine große Nachricht. Wenn auch eine schlechte. Eine Hiobsbotschaft mit Folgen. Der Handball-Bundesligist muss weiterhin auf Torwart Mikael Appelgren verzichten.

Der Schwede fehlte nach einer Schulter- und Knieoperation bereits in der vergangenen Saison, nun fällt er nach Angaben des Clubs für „unbestimmte Zeit“ aus. So die offizielle Version. Inoffiziell wird eine sechsmonatige Ausfallzeit befürchtet, im allerschlimmsten Fall droht vielleicht sogar die Sportinvalidität. Ein Knorpelschaden bereitet Schmerzen. In physischer und psychischer Hinsicht.

„Nach einer viel zu langen Zeit der Hoffnung und Verzweiflung lässt mein Knie immer noch nicht viel oder gar keine Belastung zu“, schrieb der Torwart auf seiner Instagram-Seite und gewährte einen Einblick in sein Innenleben: „Ich fühle mich frustriert, erschöpft und gebrochen. Aber ich muss mich damit abfinden und die Energie aufbringen, einen weiteren Rückschlag zu verkraften. Ich hoffe sehr, dass dies die letzte falsche Abbiegung auf dem Weg zurück auf den Handballplatz war.“

Drama mit längerem Anlauf

Das erneute Drama um einen der Weltbesten seiner Zunft deutete sich zuletzt an. Der 31-Jährige hatte zunächst auf eine Rückkehr im Frühling gehofft, im April sprach er noch von seinem bestehenden Olympia-Traum. Die Spiele in Tokio im Juli und August waren in seinem Kopf. Doch Appelgren kehrte gar nicht mehr zurück – und auch in der bisherigen Saisonvorbereitung blieben die Probleme. War die Belastung nur ein wenig zu groß, reagierte das Knie.

Nachwuchstorwart David Späth, der in der vergangenen Saison vom Appelgren-Aus profitierte, 26 Bundesligaspiele absolvierte und gerade mit der deutschen U-19-Nationalmannschaft bei der EM in Kroatien für Furore sorgt, erlebte die Leidenszeit seines etablierten Kollegen zuletzt hautnah mit. Und was er dort erlebte, ließ ihn logischerweise nicht kalt. „Wenn ich sehe, dass Mikael ins Training einsteigt, dann freue ich mich. Genauso sehr schmerzt es aber, wenn Mikael dann wieder pausieren und aufhören muss, weil sein Körper nicht mitmacht. Das tut ihm weh, das tut mir weh, das tut der Mannschaft weh, das tut dem ganzen Verein weh“, sagt der Schlussmann, der nach dem Rückschlag für Appelgren wieder vermehrt in den Fokus rücken wird.

Ex-Keeper trainiert schon mit

Nach dem schwedischen Nationaltorwart Andreas Palicka ist der 19-Jährige nun die Nummer zwei bei den Löwen. Bei dieser Konstellation wird es aber ziemlich sicher nicht bleiben. Nach Informationen dieser Redaktion beschäftigt sich der Club damit, den ehemaligen Nationaltorwart Nikolas Katsigiannis erneut unter Vertrag zu nehmen. Der 38-Jährige war bereits in der vergangenen Saison bei den Löwen als Ersatz für Appelgren eingesprungen. Sein Vertrag bei den Badenern endete im Juni, momentan hält er sich noch beim zweifachen deutschen Meister fit, um bei einem Angebot sofort einsatzfähig zu sein. Nun sieht alles danach aus, dass sein alter Arbeitgeber auch sein künftiger sein wird.

Unabhängig von dieser logischen und schnellen Lösung wiegt Appelgrens erneuter Ausfall aber schwer. Der 31-Jährige ist nämlich nicht nur in sportlicher Hinsicht kaum zu ersetzen, sondern auch als Persönlichkeit. Seit seinem Wechsel zu den Löwen im Sommer 2015 hat sich der Schwede zu einer unumstrittenen Führungsfigur entwickelt und vor allem als Spaß- und Paradiesvogel einen Namen gemacht.

„Wenn er in die Kabine kommt, dann geht die Sonne auf“, sagte Ex-Trainer Martin Schwalb. Was das angeht, bleibt es – metaphorisch gesehen – in der nächsten Zeit also erst einmal dunkel. Denn Appelgren muss jetzt vor allem dafür sorgen, dass er überhaupt noch einmal voll einsatzfähig zurückkehrt.

