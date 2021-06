Das gelbe Trikot der Rhein-Neckar Löwen übergezogen und dann ab in Richtung SAP Arena: Auch für Gaby Gund war die Partie ihres Lieblings-Clubs gegen die MT Melsungen am Sonntagnachmittag etwas ganz Besonderes. Sie gehörte zu den 250 Glücklichen, die sich als Inhaberin eines Standby-Tickets um einen Platz in der Halle beworben hatten und per Los den Zuschlag bekamen.

„Ich freue mich

...