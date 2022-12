Handball-Nationalspieler Knorr verlängert bei Rhein-Neckar Löwen

Handball-Bundesliga Auswärtssieg in Wetzlar: Rhein-Neckar Löwen gewinnen mit 29:23

Die Rhein-Neckar Löwen haben ihr Auswärtsspiel in der Handball-Bundesliga bei der HSG Wetzlar mit 29:23 gewonnen. Bereits zur Halbzeit lagen die Löwen mit 16:10 in Führung. Nach 17 Spielen hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze bereits 13 Siege auf dem Konto und belegt Rang drei. Im nächsten Spiel am 26. Dezember (16 Uhr) empfangen die Löwen den ASV Hamm-Westfalen.

