Gesucht und gefunden

Mannheim. Im Frühling sahen die Rhein-Neckar Löwen nicht nur seine Qualitäten, sondern bekamen sie auch zu spüren: Halil Jaganjac (Bild) stellte den badischen Handball-Bundesligisten vor knapp acht Monaten im Viertelfinale der European League vor große Probleme. Im Trikot von RK Nexe Nasice erzielte er in zwei Spielen zwölf Tore, nur knapp setzten sich die Löwen (27:25, 27:27) durch. Kurzum: Der 23-Jährige machte mit Nachdruck auf sich aufmerksam, unterschrieb im Oktober aber erst einmal einen Vertrag bis 2026 beim polnischen Spitzenclub Vive Kielce. Dorthin sollte der Mann für den linken Rückraum eigentlich im Juli 2022 wechseln, nun geht er vorher aber erst einmal drei Jahre auf Leihbasis zu den Löwen.

© RNL

„Wir hoffen, dass die Bundesliga ihn besser machen wird“, setzt Kielces Präsident Bertus Servaas auf Entwicklungssprünge des Rechtshänders und darauf, im Sommer 2025 einen bei den Löwen ausgebildeten Topmann zu bekommen. Die Badener wiederum erhalten kurz- und mittelfristig einen Spieler, den sie schon lange gesucht haben. „Er passt perfekt“, sagt Sportkoordinator Oliver Roggisch über den Kroaten, der in bislang 28 Einsätzen für sein Heimatland 54 Treffer erzielte und auch im vorläufigen EM-Aufgebot des Vize-Europameisters steht.

Vorteile für alle Beteiligten

Jaganjac freut sich bereits auf den Wechsel nach Deutschland: „Das wird ein neuer Abschnitt in meinem Leben. Mein Dank geht an die Rhein-Neckar Löwen, die mir diese Chance geben. Und auch an Vive Kielce, das diese Leihe möglich gemacht hat. Ich bin hoch motiviert, mit den Löwen in der stärksten Liga der Welt den nächsten Karriere-Schritt zu machen“, wird der 23-Jährige in einer Mitteilung des Bundesligisten zitiert.

Durch das Leihgeschäft hat der zweifache deutsche Meister eine der wichtigsten Personalfragen für die nächste Runde geklärt. Nun gilt es noch eine Lösung für die Torwartposition zu finden, da David Späth (Kreuzbandriss) zum Saisonstart vermutlich nicht voll einsatzfähig und unklar ist, in welcher Verfassung Mikael Appelgren nach fast zweijähriger Verletzungspause zurückkehrt. (Bild: RNL)

