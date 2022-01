Geplatzter Löwen-Wechsel ärgert Kraft

Mannheim. Nach dem geplatzten Wechsel zu den Rhein-Neckar Löwen ist Torwart Niklas Kraft nicht sonderlich gut auf seinen Club Ystads IF zu sprechen. „Ich spiele Handball, um möglichst weit zu kommen. Dass ein Verein wie die Rhein-Neckar Löwen Interesse hat, kommt eigentlich nicht vor. Ich bin sehr enttäuscht von YIF. Ich hatte erwartet, dass sie mehr Anstrengungen unternehmen würden, um das Problem zu lösen“, sagte Kraft gegenüber „Ystads Allehanda“.

Die Löwen hätten den 27-Jährigen gerne sofort bis Sommer 2023 verpflichtet, denn der kriselnde Handball-Bundesligist hat nach den Verletzungen von Mikael Appelgren und David Späth sowie dem Zerwürfnis mit Andreas Palicka ein gewaltiges Personalproblem zwischen den Pfosten. Momentan hüten bei den Löwen der 39-jährige Routinier Nikolas Katsigiannis und der 18-jährige Mats Grupe das Tor. Nominell sind sie die Nummer vier und fünf der Badener.

Ystad hat in dieser Saison gute Chancen auf den Gewinn der schwedischen Meisterschaft, was zu einem Großteil an Kraft liegt. Doch genau deswegen wollte der Verein ihn auch nicht abgeben. „Niklas ist einer unserer wichtigsten Spieler und steht unter Vertrag. Wir können uns definitiv vorstellen, ihn nach dieser Saison gehen zu lassen“, sagte YIF-Vorsitzender Mats Persson und machte deutlich: „Wir wollen, dass unsere Spieler in Europa herauskommen, aber in diesem Fall geht es um einen Wechsel mitten in der Saison. Leider ist es uns nicht gelungen, einen neuen Torhüter auf dem Niveau von Niklas Kraft zu finden. Wir stoppen keinen Spieler, der nach Europa will und ein gutes Angebot bekommt. Aber in diesem Fall will man den Vertrag mitten in der Saison brechen - und das ist ein großer Unterschied.“

Einen Schlüsselspieler mitten in der Saison ohne sinnvollen Ersatz gehen zu lassen, das funktioniere nicht, sagte Persson.

