Gegner der Löwen und Eulen in der zweiten Pokalrunde ausgelost

Düsseldorf. Die Rhein-Neckar Löwen treffen in der zweiten Runde des DHB-Pokals in einem Auswärtsspiel auf den SC DHfK Leipzig. „Wir haben mit Leipzig ein richtig schweres Los erwischt. In Leipzig wird uns der SC DHfK alles abverlangen. Wir wollen aber wieder zur Endrunde nach Hamburg und werden deshalb alles geben“, wird Löwen-Trainer Klaus Gärtner zum Los auf der Homepage des Vereins zitiert.

Die Eulen Ludwigshafen bekommen es mit dem TSV GWD Minden zu tun. Ausgelost wurden die Paarungen der zweiten Pokalrunde nach dem Supercup in Düsseldorf am Samstag. Die Spiele steigen am 5. und 6. Oktober.