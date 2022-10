Gegen Minden: Erfolgsserie der Rhein-Neckar Löwen hält an

Kristjan Horzen (Rhein Neckar Loewen Nr.27) im Angriff gegen Maximilian Janke (GWD Minden Nr.4) Juri Knorr (Rhein Neckar Loewen Nr.10) Timo Stoyke (GWD Minden Nr.77) - HBL- Bundesligaspiel Rhein Neckar Löwen gegen die GWD Minden am 06.10.2022 in der SAP Arena in Mannheim Foto © PIX-Sportfotos *** Foto ist honorarpflichtig! *** Auf Anfrage in hoeherer Qualitaet/Aufloesung. Belegexemplar erbeten. Veroeffentlichung ausschliesslich fuer journalistisch-publizistische Zwecke. For editorial use only.

© Kösegi/PIX-Sportfotos