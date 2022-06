Für immer ein Löwe

Mannheim. Ein Banner mit dem Namen von Andy Schmid wird von nun an bei jedem Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen unter dem Dach der Mannheimer SAP Arena hängen. Diese große Ehre erwies der Handball-Bundesligist zuvor auch Bjarte Myrhol, Alexander Petersson, Nikolaj Jacobsen, Gedeón Guardiola und Uwe Gensheimer, dessen Banner momentan aber nicht zu sehen ist. Der Grund: Er spielt wieder für die Löwen. Schmid verfolgte den emotionalen Augenblick nach der 26:33-Niederlage gegen den THW Kiel zusammen mit seiner Frau Therese und den gemeinsamen Söhnen Lio und Levi. Am Sonntag (15.30 Uhr) steht Schmid nach zwölf Jahren zum 603. und letzten Mal für die Löwen in der Partie beim SC Magdeburg auf dem Feld. Danach wechselt er zum HC Kriens-Luzern. mast

