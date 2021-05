Nichts wird es mit dem Titelgewinn in der eigenen Halle. Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben am Samstag das Halbfinale der European League gegen die Füchse Berlin mit 32:35 (16:19) verloren. Im Endspiel trifft der Hauptstadt-Club am Sonntag (20.30 Uhr/live bei DAZN) auf den SC Magdeburg, der sich knapp mit 30:29 gegen Wisla Plock durchsetzte. Entsprechend groß war danach der Jubel bei

...