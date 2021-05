Final Four in Mannheim: Rhein-Neckar Löwen krallen sich Platz drei in European League

Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen haben sich den dritten Platz in der European League geholt. Im Spiel um Platz drei in der SAP Arena gewann die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb am Sonntag mit 32:27 (15:12) gegen den polnischen Vertreter Wisla Plock.

AdUnit urban-intext1

Die Löwen zeigten in Durchgang eins schnell, wer Herr im Hause war. Bis zur 8. Minute wurde sich eine 6:2 Führung herausgespielt. Zehn Minuten später kam Plock beim Stand von 9:8 jedoch bis auf ein Tor heran. Bis zur Halbzeit fingen sich die Badener jedoch wieder, so dass es mit einer 15:12-Führung zur Pause in die Kabinen ging.

Der zweite Durchgang begann ausgeglichen. Der Vorsprung der Löwen pendelte sich zunächst zwischen zwei und vier Toren ein. Im weiteren Verlauf der zweiten dreißig Minuten sollte die Schwalb-Truppe nichts mehr anbrennen lassen. Am Ende gewannen die Löwen mit fünf Toren Vorsprung und sicherten sich mit einem 32:27-Sieg Platz drei der European League.

Bester Werfer des Spiels war Löwe Jerry Tollbring, der zehn Tore erzielte.

AdUnit urban-intext2