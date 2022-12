Fans demolieren Löwen-Bus

Mannheim. Nach dem sensationellen Erfolg der marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar über Spanien ist es am Dienstag zu Ausschreitungen in der belgischen Hauptstadt Brüssel gekommen. Feiernde Marokkaner setzten Container in Brand und warfen laut Polizeiangaben Steine und andere Gegenstände. Beschädigt wurde dabei auch der Mannschaftsbus der Rhein-Neckar Löwen. Mit dem Fahrzeug war nicht der Handball-Bundesligist, sondern eine Reisegruppe unterwegs. Zum Zeitpunkt des Angriffs saßen keine Gäste im Bus, aber der Fahrer. Er kam mit dem Schrecken davon./ mast

