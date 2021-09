Es bleibt bei 7033 Fans

Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen aus der Handball-Bundesliga und die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga werden vorerst ihre Heimspiele in der Mannheimer SAP Arena vor maximal 7033 Fans austragen können. Das entspricht einer 50-prozentigen Auslastung, die den Clubs schon zuvor zugesagt worden war. Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann hatte zuletzt noch einmal das Gespräch mit dem baden-württembergischen Sozialministerium gesucht, um die Möglichkeiten einer größeren Auslastung auszuloten. Den Löwen und den Adlern schweben etwa 9500 Besucher vor. Doch das ist vorerst nicht drin.

„Wir befinden uns aber in guten Gesprächen mit der Politik, die die Sorgen und Nöte des Profisports erkannt hat. Das war uns sehr wichtig“, sagte Kettemann im Gespräch mit dieser Redaktion und machte erneut deutlich, dass die aktuell geltende Verordnung „sicher in manchen Punkten für uns als Clubs zu optimieren“ wäre. Dafür sei aber mehr Zeit notwendig.

Für Kettemann ist es „nicht verständlich, dass in einer größeren Halle mit einer Kapazität von beispielsweise 8000 Plätzen nur 4000 Zuschauer zugelassen sind, wohingegen in einer kleineren Halle mit 5000 Plätzen eine Vollauslastung möglich ist. Die Sockelzahl von 5000 Zuschauern sollte fix sein.“ Genauso äußerte sich bereits in der vergangenen Woche Adler-Geschäftsführer Matthias Binder.