Mannheim. Andy Schmid ließ den Ball zum Gegner kullern, Uwe Gensheimer stemmte die Hände in die Hüfte und musste mitansehen, wie ein paar Meter weiter auf der Göppinger Bank unbändiger Jubel losbrach. Die Partie war gelaufen, bevor sie ein paar Sekunden später dann auch offiziell abgepfiffen wurde. Und der Frust der Badener angesichts der 32:34 (17:19)-Niederlage war verständlich, denn den Fehlstart in die restliche Saison der Handball-Bundesliga hatten sich die Löwen mit einer lange Zeit körperlosen Vorstellung ohne die passende Einstellung zu einer großen Portion selbst zuzuschreiben.

Auch Trainer Martin Schwalb war alles andere als einverstanden und machte die Niederlage vor allem an der Startphase fest, die seine Mannschaft ordentlich verschlief. „Wir haben einfach nicht ins Spiel gefunden, im Angriff zu langsam agiert und haben gedacht, wir können mit einfachen Aktionen zum Torerfolg kommen. Das haben die Göppinger nicht zugelassen und so gerätst du ins Hintertreffen und bringst den Gegner ins Spiel“, blickte Schwalb zurück. „Das hat mich total geärgert.“

Palicka, Katsigiannis, Späth – Gensheimer (10/5), Kohlbacher (4), Groetzki (2) – Nilsson (1), Schmid (4), Lagergren (4) – Patrail (1), Gislason (1), Kirkeløkke (4), Abutovic, , Ahouansou (1), Tollbring (n.e.) Strafminuten: Kozina (2), Bozic-Pavlovic (2), Theilinger (2), Kastelic (2), Ellebaek (2), Kneule (2) – Gislason (2), Lagergren (2), Patrail (2), Abutovic (2). – Beste Spieler: Schiller, Kastelic – Palicka. – Schiedsrichter: Fabian Baumgart/Sascha Wild (Altenheim/Elgersweier). Zuschauer: keine zugelassen.

Nicht flink genug

Auf der Anzeigetafel wirkte sich das bald in einer 6:3-Führung der Schwaben aus (8.), die Frisch Auf jede Menge Rückenwind gab. Die Löwen litten dagegen weiter unter einer Art Aufmerksamkeitsdefizit, das sie im Bemühen, endlich Fuß zu fassen, immer wieder zurückwarf. Abpraller kamen mit schöner Regelmäßigkeit zum Gegner, weil an den entsprechenden Stellen Spieler schon zum Gegenstoß gestartet waren, und auch in der Rückwärtsbewegung gab es einiges zu bemängeln. Der eigene Torerfolg war deshalb nicht selten wertlos, weil es oft unmittelbar danach wieder im eigenen Kasten klingelte. Göppingen war hier einfach wacher, zielstrebiger und effektiver.

Auch dass im linken Rückraum Lukas Nilsson nicht ins Spiel fand, war wenig hilfreich. Die Achse Andy Schmid/Jannik Kohlbacher hatten die Schwaben ebenfalls gut im Griff, das erste Tor gelang dem Löwen-Kreisläufer erst beim 11:9 aus Göppinger Sicht in der 17. Minute. Bis zu diesem Zeitpunkt verteidigte Frisch Auf den Drei-Tore-Vorsprung aus der Startphase geschickt, beherzt und erfolgreich. Über 13:10 (21.) und 15:12 (24.) hatte die Führung Bestand, beim 19:15 (28.) betrug der Vorsprung erstmals vier Tore. Auch die Abwehrumstellung von der anfangs offensiven 5:1-Formation auf eine defensivere Variante änderte wenig, weil die Löwen generell nicht flink genug auf den Füßen waren. Niclas Kirkeløkke und Kohlbacher hielten die Löwen bis zum 19:17-Halbzeitstand immerhin im Spiel, die Gegentore auf der Anzeigetafel waren aber eindeutig zu viel – zur Freude von Göppingens Trainer Hartmut Mayerhoffer sogar „extrem viel“. Solche eine Ausbeute nach 30 Minuten hatte wohl auch der Frisch-Auf-Coach nicht unbedingt eingeplant.

Nach der Pause zeigten sich die Löwen dann immerhin verbessert, vor allem die Abwehr fand nun besseren Zugriff, wobei Schwalb teilweise drei Mal zwischen Abwehr und Angriff wechselte, um die auf die Defensive spezialisieren Jesper Nielsen, Ilija Abutovic und Ymir Örn Gislason gleichzeitig auf der Platte zu haben.

Doch dass der Fasnachtssonntag für die Badener teilweise närrische Züge annahm, machte die Phase deutlich, in der die Löwen erstmals die Chance hatten, dem Spiel eine entscheidende Wendung zu geben. Doch bei doppelter Überzahl für 90 Sekunden beim Stand von 21:19 fabrizierten die Gelbhemden eine eigene Zeitstrafe und vergaben einen Schnellangriff sowie einen Siebenmeter. Erst Albin Lagergrens Tempogegenstoß zum 21:21 (42.) glich die Partie erstmals wieder aus.

Doch eine Führung gelang den Löwen weiterhin nicht, weil am Ende dann auch zu viele Chancen liegengelassen wurden. Nach dem 33:30 kamen die Badener zwar nochmals auf 33:32 heran, nach dem letzten Time-Out 43 Sekunden vor Ende blieb Göppingen dann aber eiskalt und Frisch-Auf-Linksaußen Marcel Schiller (10/3) entschied das nationalmannschaftsinterne Duell mit Gensheimer (10/5), als es darum ging, die wichtigen Bälle zu versenken.

„Mit etwas mehr Matchglück wäre ein Pünktchen drin gewesen, von zwei will ich gar nicht reden“, bilanzierte Coach Schwalb, während Kreisläufer Jannik Kohlbacher ein noch ernüchternderes Fazit zog: „Kämpferisch haben wir heute weniger geboten als Göppingen. Das darf nicht unser Anspruch sein, so zu spielen.“

