EM-Bilanz: ein Team, ein Ziel

Die letzten Stunden einer Dienstreise, die auf ihre eigene Art und Weise unvergessen bleibt und die sich alle ganz anders vorgestellt hatten, trat die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Mittwochmorgen an. Mit einem Charterflug ging es nach dem Aus in der Hauptrunde der Europameisterschaft vom slowakischen Spielort Bratislava nach Frankfurt, von wo aus sich alle aus dem Tross des Deutschen Handballbundes (DHB) auf den Weg in ihre Heimat machten.

Bundestrainer Alfred Gislason wird in den nächsten Tagen die Abgeschiedenheit in seinem umgebauten Kutscherhaus in Wendgräben (Sachsen-Anhalt) nutzen, um ein wenig Abstand zu diesem vom Corona-Chaos geprägten Turnier zu gewinnen. Aber auch, um es zu analysieren. „Man muss es sofort machen. In einem Monat hat man weniger Bock drauf“, sagte Gislason am Dienstagabend in der Arena Ondreja Nepelu, nachdem seine Mannschaft die EM mit einem 30:29-Sieg über Russland beendet hatte.

„Gibt einen Qualitätsunterschied“

Der Erfolg war zweifelsohne ein versöhnlicher Abschluss, mehr aber auch nicht, wie DHB-Sportvorstand Axel Kromer verdeutlichte: „Ungeachtet der Umstände: Auf Platz sieben oder acht wollen wir nicht bleiben, wir wollen nach oben.“ Vor allem mit Blick auf die Heim-EM 2024. Spätestens dann will man als „Favorit oder zumindest mit Chancengleichheit“ in Spiele wie gegen Spanien oder Norwegen gehen.

Die Leistungen wie die des 21-jährigen Rückraumspielers Julian Köster machen Hoffnung. Auch Torwart Till Klimpke deutete bis zu seiner Corona-Erkrankung an, dass er diesem Team künftig entscheidend helfen kann. Aber ob das schon 2024 so weit sein wird? Kromer will sich da nicht festlegen, er kennt die grundsätzliche Problematik. „Die deutsche Nationalmannschaft hat seit vielen Jahren nicht die Spieler, die ein Turnier komplett prägen. Aber wir sind in der Lage, jeden Gegner auf der Welt zu schlagen. Bei manchen gelingt das einmal in zehn Partien, bei anderen nur einmal.“

Zur letzteren Kategorie gehören zweifelsohne Mannschaften wie Frankreich, Spanien Dänemark, Norwegen, Schweden. Diese Teams sind der Maßstab, weil sie nicht nur als Kollektiv eine außergewöhnliche Klasse haben, sondern auch mit starker individueller Qualität gesegnet sind. Diese bringt bei den Deutschen momentan nur Kapitän Johannes Golla mit. „Er hat seine Rolle überragend ausgeführt“, adelte Gislason den Flensburger, der erschöpft - aber auch zufrieden - nach dem Sieg über Russland festhielt: „Wir können nach dem Turnier positiver in die Zukunft blicken als vor dem Turnier. Viele Spieler haben gezeigt, dass sie Riesentalente sind.“

Bei aller Nachsicht und Fürsorgepflicht für die jungen Spieler muss aber auch erwähnt werden, dass eben diese phasenweise an ihre Grenzen stießen und sich Ballverluste erlaubten, die dann doch ein wenig zu einfach waren. „Jeder von uns hat die Qualität, diese Fehler nicht zu machen“, sagte Golla und führte als Begründung einen Mix aus nicht vorhandener Routine und mangelnder Eingespieltheit an: „Es ist eine Sache des Trainings, wenn wir in Kreuzungen den Ball wegwerfen. Wenn es aber darum geht, in kritischen Phase nicht ein zu hohes Risiko zu gehen, reden wir von Erfahrung.“ Oder von individuellen Fähigkeiten, wie Schlussmann Johannes Bitter einräumte: „Es gibt einen Qualitätsunterschied auf einigen Positionen, so ehrlich müssen wir sein. Wir sind im Eins-gegen-eins oft nicht so durchsetzungsstark wie andere Nationen.“

Diesen Arbeitsauftrag nahmen die Deutschen also mit auf ihre Heimreise, weshalb Gislason von einem Turnier sprach, bei dem man in den Partien gegen die Topnationen zwar „Lehrgeld“ bezahlt habe, aber auch gewachsen sei. „Die Mannschaft hat Charakter und Bereitschaft gezeigt, alles zu geben. Das macht die Arbeit für den Trainer leichter, auch deshalb behalte ich meinen Spaß. Diese sehr schwierigen Tage mit der Mannschaft waren ein schönes Erlebnis“, sprach der Bundestrainer bemerkenswerte Sätze, die angesichts der Umstände nach einer verblüffenden Erkenntnis klangen. Ihm imponierte aber ganz einfach der Zusammenhalt, den es trotz der verordneten Distanz gab. Spielmacher Philipp Weber machte gar einen gewissen „Geist“ aus, mit dem man sich viel erarbeiten könne.

Zum Beispiel im Angriff. Kromer ist davon überzeugt, dass dieses Manko in der Offensive mit dem Faktor Zeit kleiner werden kann. Auch weil er darauf setzt, dass Fabian Wiede zu alter Form zurückfindet. Der Linkshänder gehörte bei der WM 2019 zum All-Star-Team, seitdem machen ihm Verletzungen zu schaffen. „Fabi ist ein Spieler mit exzellenter Klasse, den wir gerne wieder konstant bei uns haben wollen.“

Ein gesunder Wiede würde der DHB-Auswahl fraglos helfen. Und zwar schon bei der WM 2023 in Polen und Schweden, wo die Deutschen „einen Schritt weiter sein“ wollen, wie Golla ankündigte: „2024 ist dann das Ziel, für das jeder brennt.“ In zwei Jahren geht es allerdings auch nicht mehr um Entwicklung, sondern um Ergebnisse.