Einfach unvergesslich

Bratislava. Als das siebte Spiel in elf Tagen vorbei, die Begegnung gegen Russland mit 30:29 (16:12) gewonnen und die Handball-Europameisterschaft für die deutsche Nationalmannschaft vorbei war, formierte sich der Tross zum Gruppenfoto. Dieser Moment musste festgehalten werden. Und zwar jetzt nicht unbedingt, weil der Erfolg so groß, sondern weil dieses Turnier aus deutscher Sicht so extrem bizarr war. Nur noch vier Spieler auf dem Bild hatten vor knapp zwei Wochen die Reise nach Bratislava angetreten, der Rest musste zwischendurch nach Hause gebracht werden. Corona breitete sich wie ein Flächenbrand in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) aus, die sich aber immerhin mit einem Erfolgserlebnis von dieser EM verabschiedete.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Unser persönlicher EM-Titel“

„Das ist unser persönlicher EM-Titel. Dieses dramatische Ende passt zum ganzen Turnier“, sagte Torwart Johannes Bitter nach dem knappen Sieg, um den bis zur letzten Sekunde gezittert werden musste: „Ich habe mir die ganze Zeit gedacht: Lass diese EM bitte nicht so enden, wie sie sich angefühlt hat.“ Nämlich schlecht. Corona zerstörte alle Pläne, alle Ideen. „Aber immerhin“, freute sich Bitter, „haben wir einen schönen Abschluss hinbekommen. Alle haben gespielt, jeder hat seinen Teil zum Erfolg beigetragen.“ Zurückschauen wollte der Torwart nicht mehr: „Alles hier war ein großer Mist.“ Vom Zusammenhalt der deutschen Mannschaft einmal abgesehen.

Deutschlands Handball-Nationalmannschaft posiert nach dem Sieg gegen Russland für ein Gruppenfoto.

Obwohl es um nichts mehr ging, gab die DHB-Auswahl noch einmal alles. Mit nur noch 13 einsatzbereiten Akteuren. „Man hat gesehen, dass einige Spieler am Ende waren, die schon sieben Spiele in den Knochen haben, teilweise mit wenig Pausen“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason: „Mit dieser Mannschaft hätten wir wahrscheinlich kaum noch eine Partie spielen können.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einer, der auch gegen Russland wieder einmal alles gab, war Johannes Golla. Der Kapitän ging nicht nur an seine Grenzen, sondern darüber hinaus. Nur bei seinen zwei Zeitstrafen pausierte er, ansonsten zog der Flensburger durch. Obwohl er schon zuvor die meisten EM-Spielminuten bei der deutschen Mannschaft bestritten hatte. „Ins Bett werde ich es noch schaffen“, scherzte Golla nach dem Kraftakt, der gerade auch wegen seiner tadellosen Leistung mit einem Sieg endete.

Er blockte und erkämpfte Bälle in der Abwehr, die er anschließend im Angriff verwandelte. Keine Frage: Der Flensburger bestätigte einmal mehr, dass er mit seinen 24 Jahren schon zu den Weltbesten auf seiner Position gehört. Weshalb es auch nicht verwundert, dass um ihn herum die deutsche Mannschaft aufgebaut wird. „Johannes ist in allem, was er tut, hundertprozentig. Als Spieler und als Kapitän“, adelte DHB-Sportvorstand Axel Kromer den Dauerbrenner, der für dieses Team unersetzbar ist. Paul Drux wollte entsprechend „auch gar nicht wissen, wie Johannes sich nach dieser Belastung fühlt“.

Mit dem Sieg zum Abschluss auf jeden Fall ein wenig besser als in den Tagen zuvor. „Wir haben einen tollen Charakter gezeigt“, meinte Mittelmann Philipp Weber, der von einem „unvergesslichen Turnier“ sprach. Das war es in der Tat. Nur anders als gedacht.

Gegen Russland erwischten die Deutschen vor 1443 Zuschauern in der Arena Ondreja Nepelu einen guten Start. Nach dem 10:6 (14.) ging die DHB-Auswahl aber zu schlampig mit ihren Gelegenheiten um – was allen voran für Weber galt. Sechs Würfe, ein Tor – so lautete die triste Bilanz des Magdeburgers. Trotzdem ging die deutsche Mannschaft mit einem 16:12 in die Pause, weil Drux nach Ballgewinnen viel Druck machte. Und natürlich, weil da noch dieser Golla war. Fünf Würfe, fünf Tore. Er ist eben bei allem, was er macht, hundertprozentig.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nach dem Seitenwechsel schwanden bei den Deutschen die Kräfte, Russland ging sogar 26:25 (51.) in Führung. Doch in den Schlussminuten drehte Weber doch noch auf, ehe Zieker für das perfekte Ende sorgte.