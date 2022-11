Ein Dämpfer mit Trostpflaster für die Rhein-Neckar Löwen

Die 8154 applaudierten. Was in diesem Fall eine gewisse Aussagekraft hatte. Denn die ersatzgeschwächten Rhein-Neckar Löwen verloren am Donnerstagabend das Topspiel in der Handball-Bundesliga gegen die Füchse Berlin mit 32:34 (16:16). Doch die Fans waren trotzdem zufrieden. Weil ihr Team einen großen Kampf geleistet hatte. Und weil es noch dazu eine gute Nachricht gab: Die Vertragsverlängerung

...