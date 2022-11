Ein Dämpfer mit Trostpflaster für die Löwen

Mannheim. Die 8154 applaudierten. Was in diesem Fall eine gewisse Aussagekraft hatte. Denn die ersatzgeschwächten Rhein-Neckar Löwen verloren am Donnerstagabend das Topspiel in der Handball-Bundesliga gegen die Füchse Berlin mit 32:34 (16:16). Doch die Fans waren trotzdem zufrieden. Weil ihr Team einen großen Kampf geleistet hatte. Und weil es noch dazu eine gute Nachricht gab: Die Vertragsverlängerung von Kapitän Patrick Groetzki ist nun auch endgültig perfekt.

Der Rechtsaußen unterzeichnete ein neues Arbeitspapier, das erst im Juni 2026 endet. „Die Rhein-Neckar Löwen sind mein Verein. Hier bin ich zum Bundesliga- und Nationalspieler geworden, hier in der Region ist schon immer mein Zuhause. Meinen Vertrag ein weiteres Mal zu verlängern, war eine Herzensangelegenheit, und ich bin sehr glücklich, dass es geklappt hat“, sagte Groetzki, der seit 2007 das Trikot der Badener trägt und aus voller Überzeugung dem Club ein weiteres Mal sein „Ja-Wort“ gab: „Ich weiß aus mittlerweile langer Erfahrung, dass ich hier bei den Löwen alles habe, was ich brauche, um meine optimale Leistung zu bringen. Ich freue mich sehr darauf, den aktuell begonnenen Neustart mitzugestalten und ein zentraler Baustein beim Neuaufbau einer Top-Mannschaft zu sein.“

Juri Knorr (links) erzielte elf Tore gegen die Füchse, doch auch das reichte nicht gegen den Tabellenführer. © Uwe Anspach/dpa

Perfekter Start

Gegen Berlin übernahm Ymir Gislason nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Halil Jaganjac erwartungsgemäß den Job des Kroaten im Innenblock, auf der halblinken Rückraumposition ersetzte ihn Olle Forsell Schefvert. Und der erzielte auch gleich das erste Tor für die Mannheimer, die einen guten Start in die Begegnung erwischten. Und das lag an einer exzellenten Abwehrleistung. Giftig, gallig und griffig präsentierten sich die Badener, weshalb sie immer wieder ins Tempospiel kamen. Benjamin Helander und Albin Lagergren trafen jeweils im Gegenstoß zum 4:2 (4.) - und zwar innerhalb von nur 16 Sekunden.

Wurden die Löwen wiederum in den Positionsangriff gezwungen, riss Juri Knorr das Spiel an sich. Immer wieder stürzte sich der Mittelmann furchtlos in die Berliner Deckung und umkurvte die Füchse-Riesen in der Abwehr, mit einer seiner vielen feinen Einzelleistungen besorgte Knorr das 7:4 (9.). „Die ersten zehn Minuten waren überragend, in der Deckung waren wir schnell auf den Beinen“, sagte der verletzte Weltklasse-Linksaußen Uwe Gensheimer. Danach schlichen sich ein paar Ungenauigkeiten ein. Forsell Schefvert leitete einen Berliner Konter ein, Lagergrens Anspiel an den Kreis war ein wenig zu riskant und Helanders überhasteter Pass im Gegenstoß landete im Aus.

Die Füchse nutzten und bestraften diese wenigen Fehler sofort und legten ein 11:10 (16.) vor. Vor allem den Berliner Rückraumschützen Lasse Andersson (vier Tore in der ersten Halbzeit) bekamen sie nicht in den Griff, Torwart Joel Birlehm fand zudem nicht in die Partie und wurde nach nur einer Parade in 22 Minuten gegen Mikael Appelgren ausgetauscht.

Der schwedische Schlussmann war sofort zur Stelle, nun aber nutzten die Löwen ihre Chancen nicht. Knorr ließ einen Siebenmeter aus, Kristjan Horzen und Benjamin Helander scheiterten jeweils frei vom Kreis an Füchse-Keeper Dejan Milosavljev. Da aber Appelgren nach seiner Einwechslung erst einmal stolze 60 Prozent der Würfe auf sein Tor abwehrte, ging der zweifache deutsche Meister mit einem 16:16 in den zweiten Durchgang.

Bis zum 18:17 (34.) agierten die Löwen auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter, dann nutzten sie aber ihre Möglichkeiten nicht mehr konsequent. Lagergren, Forsell Schefvert und Helander scheiterten - und diesmal gelang es Appelgren nicht, das wieder auszugleichen. Die abgezockten Berliner zogen ruckzuck auf 26:21 (44.) davon.

Löwen-Trainer Sebastian Hinze stellte im Rückraum auf zwei Linkshänder mit Lagergren und Niclas Kirkeløkke um. Doch diese Variante verpuffte ebenso wie die taktische Maßnahme mit dem siebten Feldspieler. Im Angriff fiel den Badenern einfach nicht mehr viel ein, 15 technische Fehler waren außerdem zu viel - und nach dem Seitenwechsel kamen die Mannheimer auch nicht mehr ins Tempospiel.