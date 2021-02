Schaffhausen. Patrick Groetzki ärgerte sich. „Es war viel mehr drin“, sagte der Rechtsaußen der Rhein-Neckar Löwen, die am Dienstag in der European League bei den Kadetten Schaffhausen einen zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Vorsprung verspielten und sich mit einem 30:30 (17:13) zufriedengeben mussten.

Da die Löwen nicht nur ohne ihre drei WM-Fahrer Romain Lagarde, Andreas Palicka und Albin Lagergren auskommen mussten, sondern auch Mikael Appelgren und Nikolas Katsigiannis verletzt ausfielen, standen mit David Späth und Niklas Gierse die beiden Drittliga-Torhüter im Kader. „Unter diesen Bedingungen kann ich mit dem Punkt leben“, meinte Trainer Martin Schwalb, der mit seiner Mannschaft bereits am Mittwoch (18.45 Uhr) das Rückspiel in Schaffhausen bestreitet.

Niclas Kirkeløkke zeigte eine schwache Leistung. © Binder

In der Abwehr ließ er mit einer 5:1-Variante agieren: Ymir Gislason übernahm die vorgezogene Position, dahinter stand Ilija Abutovic. Eine Kombination, die man in dieser Saison noch nicht so oft gesehen hat. Zwischenzeitlich kam mit Jesper Nielsen auf der Halbposition sogar noch ein weiterer Spieler mit ausgewiesenen Abwehrqualitäten zum Einsatz.

Gensheimers klare Steigerung

Der zweifache deutsche Meister legte schnell ein 3:0 (5.) vor, weil er nach Ballgewinnen konsequent in den Gegenstoß ging und so zu einfachen Treffern kam. Die Kadetten, mit dem ehemaligen Ludwigshafener Bundesligaspieler Erik Schmid, dem einstigen ungarischen Auswahlakteur Gabor Csazar und dem in der nächsten Saison für Pick Szeged in der Champions League spielenden Sebastian Frimmel auf einigen Positionen durchaus prominent besetzt, kamen zu Beginn überhaupt nicht in die Begegnung und stabilisierten sich erst nach einer Auszeit ein wenig. Allerdings profitierten die Schweizer auch von teilweise sehr schwachen Abschlüssen der Löwen, Kapitän Uwe Gensheimer hatte zwischenzeitlich nur zwei seiner sechs Würfe im Tor untergebracht. Auch Lukas Nilsson strahlte im linken Rückraum kaum Gefahr aus.

Beim 11:7 (20.) halfen den Löwen dann zwei einfache Ballverluste der Schaffhausener, um den Vorsprung auszubauen. Die Kadetten agierten in Unterzahl, nahmen den Torwart heraus, verloren zweimal den Ball und kassierten jeweils einen Treffer ins leere Tor. Sechs Tore betrug der Vorsprung beim 14:8 (22.), ehe Nilsson erneut scheiterte und sich in der Schlussphase des ersten Durchgangs auch im Löwen-Angriff die Fehler häuften. Dennoch führte die Schwalb-Sieben zur Pause relativ komfortabel mit 17:13. „In der ersten Halbzeit sind wir voll da und spielen gut. Da hätten wir sogar höher führen müssen“, sagte Groetzki: „Nach dem Seitenwechsel hat uns ganz viel Bewegung im Angriff gefehlt. Wir haben ganz viel aus dem Stand gespielt.“ Oder anders ausgedrückt: Es sah nach zu viel Schongang aus.

Vor allem fehlte die Torgefahr aus dem Rückraum. Niclas Kirkeløkke stand komplett neben sich und Schwalb blieb nichts anders übrig, als den Dänen gegen den 17-jährigen Elias Scholtes auszutauschen. Im Tor übernahm Gierse für Späth (40.), doch besser wurde der Auftritt nicht. „Wir haben die Kadetten zurück ins Spiel eingeladen“, kritisierte Groetzki. In der Tat hatten die Löwen ihren Gegner aufgebaut und lagen plötzlich 21:22 (44.) zurück. Die nächste Auszeit musste her, aber die Badener fanden überhaupt keine Einstellung mehr zu diesem Spiel und vor allem zu keiner Torwart- und Defensivleistung. Die Konsequenz: Schaffhausen erhöhte auf 24:22 (47.).

Lukas Nilsson übernahm als Rechtshänder im rechten Rückraum für Scholtes, im Angriff probierten es die Löwen mit dem siebten Feldspieler und erzielten tatsächlich das 26:26 (52.). Wenig später sah Gislason nach seiner dritten Zeitstrafe die Rote Karte (52.), Groetzki erhielt nach einem Wechselfehler die nächste Hinausstellung. Keine Frage: Es lief wirklich alles schief.

Doch es gab ja noch Gensheimer, der seinen schwachen Start in die Partie komplett abschüttelte und mit neun Treffern bester Torschütze der Löwen war. Das 29:29 (58.) besorgte er in Weltklasse-Manier aus ganz spitzem Winkel, das 30:30 (59.) abgezockt per Siebenmeter. Für den letzten Angriff der Kadetten kehrte Späth zurück zwischen die Pfosten und er wehrte den Ball tatsächlich ab. Den Löwen blieb ausreichend Zeit, für eine strukturierte Offensivaktion – doch bezeichnenderweise gelang ihnen diese nicht mehr. „Auch wenn wir am Ende den Ball haben, müssen wir froh über diesen Punkt sein“, hielt Groetzki treffend fest.

Rhein-Neckar Löwen: Späth, Gierse (ab 40. und bis zur 60. ... Rhein-Neckar Löwen: Späth, Gierse (ab 40. und bis zur 60. Minute) – Gensheimer (9), Kohlbacher (4), Groetzki (4) – Nilsson (4), Schmid (3), Kirkeløkke (2) – Gislason (2), Abutovic, Nielsen, Patrail, Tollbring, Scholtes, Ahouansou (n.e.), Veigel (n.e.). Schaffhausen: Biosca, Pilipovic – Maros (10), Bartok (8), Tominec (4), Schmidt (2), Schelker (1), Montoro (1), Frimmel (2), Gerbl (1), Ben Romdhane (19; Csaszar, Novak, Herburger, Zehnder, Schopper. Schiedsrichter: Bounouara/Sami (Frankreich) Zuschauer: keine. Strafminuten: Abutovic (4), Gislason (6), Nielsen (2), Groetzki (2) – Bartok (4), Frimmel (2), Herburger (4). Disqualifikation: Gislason (52./dritte Zeitstrafe). Beste Spieler: Gensheimer – Maros, Bartok, Biosca.