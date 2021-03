Mannheim. Der schwedische Handball-Nationalspieler Jesper Nielsen (Bild) wird die Rhein-Neckar Löwen am Saisonende verlassen und sich dem dänischen Erstligisten Aalborg anschließen. Über den anstehenden Transfer hatte diese Redaktion bereits berichtet, nun bestätigten beide Vereine den Wechsel. „Ich hatte auch aufgrund meiner vielen Verletzungen keine einfache Zeit bei den Rhein-Neckar Löwen. Bis zum Saisonende werde ich aber alles geben, damit wir diese Spielzeit noch bestmöglich abschließen werden“, sagte Nielsen in einer Vereinsmitteilung der Löwen, bei denen noch einige weitere Personalien eigentlich zeitnah zu klären sind.

AdUnit urban-intext1

Im Juni enden auch die Verträge von Torwart Nikolas Katsigiannis, Rückraummann Niclas Kirkeløkke und Abwehr-Routinier Mait Patrail. Nach Informationen dieser Redaktion möchten die Löwen Kirkeløkke weiterhin an den Club binden. Was aus Patrail wird, ist offen. Bei Katsigiannis gibt es keinen Grund für eine Vertragsverlängerung, weil Stammtorwart Mikael Appelgren nach monatelanger Verletzungspause im Mai zurückerwartet wird. Und nicht zuletzt wäre da noch zu klären, wer in der nächsten Saison der neue Trainer wird.

Wochenlange Trainersuche

Sportchef Oliver Roggisch hat sich in dieser Personalfrage kein Zeitlimit gesetzt, allerdings hängen alle anderen Entscheidungen maßgeblich von der seit Wochen ungelösten Trainerfrage ab. Offen ist auch, ob die Löwen einen Ersatz für Jesper Nielsen verpflichten. Momentan genießt diese Planstelle keine Priorität. Da Ymir Gislason im Angriff aber nicht zwingend allerhöchsten Ansprüchen genügt, ist nach aktuellem Stand in der neuen Saison Jannik Kohlbacher der einzige Kreisläufer mit ausgeprägten Offensivqualitäten im Kader. Ein Risiko, wie sich schon in dieser Runde zeigte, als die Badener mit Rafael Baena kurzfristig einen Ersatz für den verletzten Kohlbacher verpflichten mussten.

Zu haben wäre momentan noch Evgeni Pevnov, dessen Vertrag bei der TSV Hannover-Burgdorf im Sommer endet. Der 32-Jährige kann in Abwehr und Angriff eingesetzt werden und er stammt aus der Rhein-Neckar-Region. Beim TV Hemsbach erlernte der Rechtshänder das Handball-ABC.

AdUnit urban-intext2

Ewig dürfte aber auch der Ex-Profi der Eulen Ludwigshafen nicht mehr zu haben sein, was die Personalplanungen der Löwen erneut zu einer kurzfristigen Angelegenheit macht. Diese Herangehensweise war zuletzt allerdings eher weniger von Erfolg gekrönt. Bild: RNL