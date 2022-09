Drei Löwen für DHB-Team nominiert

Mannheim. Der Höhenflug der Rhein-Neckar Löwen in der Bundesliga spiegelt sich auch im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Für die Länderspiele der DHB-Auswahl gegen Europameister Schweden am 13. Oktober (19 Uhr) in der Mannheimer SAP Arena und am 15. Oktober in Spanien wurden mit Rechtsaußen Patrick Groetzki, Spielmacher Juri Knorr und Kreisläufer Jannik Kohlbacher gleich drei Profis vom zweifachen deutschen Meister nominiert. Groetzki ist erstmals seit mehr als anderthalb Jahren dabei. Seine letzten Länderspiele bestritt der Löwen-Kapitän im Januar 2021 bei der WM in Ägypten.

Bundestrainer Alfred Gislason machte in einer Pressemitteilung des Deutschen Handballbundes (DHB) deutlich, wie richtungsweisend diese Kaderzusammenstellung mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden ist. „Die jetzt nominierten Spieler haben die Nase auf dem Weg zur WM aktuell ein paar Millimeter vorn, aber wir haben auf den Positionen eine zum Teil enge Konkurrenz“, sagte der Isländer.

DHB-Kader Tor: Andreas Wolff (Lomza Industria Kielce), Till Klimpke (HSG Wetzlar). Feld: Lukas Mertens (SC Magdeburg), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo), Christoph Steinert (HC Erlangen), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Tim Zechel (HC Erlangen), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Luca Witzke (DHfK Leipzig), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Paul Drux (Füchse Berlin), Julian Köster (VfL Gummersbach), Lukas Stutzke (Bergischer HC), Philipp Weber (Magdeburg), Fabian Wiede (Füchse Berlin), Kai Häfner (MT Melsungen).

„Wie immer sind die Türen der Nationalmannschaft in beide Richtungen geöffnet. Wir sind gespannt auf den Lehrgang und auf die Entwicklung der kommenden Wochen“, so Gislason. mast

Info: Tickets für das Spiel in Mannheim unter 01806/515356