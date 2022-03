Die große Befreiung

Minden. Am Ende jubelten die Rhein-Neckar Löwen, als hätten sie gerade einen Titel gewonnen. Dabei war es am Donnerstagabend nur ein 33:31 (15:13)-Sieg beim Tabellenletzten GWD Minden, den der Handball-Bundesligist da vor 1036 Zuschauern im wahrsten Sinne des Wortes feierte. Doch die Zeiten beim schwer abgestürzten zweifachen deutschen Meister haben sich eben rasant geändert. Und nach sechs sieglosen Partien zuvor war es auch nur allzu verständlich, dass die Freude so groß ausfiel. Zumal die Badener durch den Erfolg den Sturz in die Abstiegsregion verhinderten und einen Krimi für sich entschieden. Der 17-jährige David Moré erlöste seine Mannschaft sieben Sekunden vor dem Abpfiff mit dem entscheidenden Tor und war entsprechend glücklich: „Das ist unbeschreiblich. Ich war jetzt das dritte Mal bei den Profis dabei, endlich haben wir auch mal gewonnen. Ich kann es noch gar nicht fassen.“

Verträge für Nachwuchskräfte

Die besten Löwen auf dem Feld waren allerdings zwei andere: Niclas Kirkeløkke erzielte acht Treffer bei zehn Versuchen. Und der im Januar verpflichtete Torwart Joel Birlehm zeigte gegen seinen Jugendverein zehn Paraden, was ihm seinen ersten Sieg mit den Löwen brachte: „Es war einfach wichtig, mal ein Spiel zu gewinnen.“

Minden: Semisch, Lichtlein (ab 17. bis 30. Minute) – Meister ... Minden: Semisch, Lichtlein (ab 17. bis 30. Minute) – Meister (2), Janke (1), Kranzmann (6/2), Richtzenhain, Zeitz (2), Thiele, Pieczkowski, Schluroff (6), Holzhacker, Urban (8/3), Grebenec, Darmoul (5), Vignjevic (1). Löwen: Birlehm, Katsigiannis (bei drei Siebenmetern) – Zacharias, Gislason (1), Groetzki (5/1) – Patrail, Nilsson (3), Kirkeløkke (8) – Kohlbacher (4), Schmid (3), Knorr (6/3), Moré (3), Ahouansou (n.e.), Abutovic, Lagergren (n.e.), Horzen. Schiedsrichter: Blümel/Loppaschewski. Zuschauer: 1036 (ausverkauft). Strafminuten: Meister (2), Thiele (2) – Nilsson (2) – Beste Spieler: Schluroff, Darmoul – Birlehm, Kirkeløkke

Um das Tempospiel der Mindener besser verteidigen zu können, verzichtete Löwen-Trainer Ljubomir Vranjes zu Beginn auf jeglichen Abwehr-Angriff-Wechsel. Die Mittelblocker Ymir Gislason und Mait Patrail agierten auch in der Offensive, kamen am Kreis und auf der halblinken Position zum Einsatz. Außerdem spielte Lukas Nilsson und nicht Andy Schmid auf der Mitte. Ansonsten begannen die Badener aber wie so oft in den vergangenen Wochen: mit Ballverlusten. Torwart Birlehm war es zu verdanken, dass GWD nicht sofort davonzog. Der Keeper wehrte in der Anfangsphase gleich zwei Siebenmeter ab und war auch bei einem Mindener Gegenstoß zur Stelle. Allerdings nutzten die Löwen ihre Möglichkeiten ebenfalls nicht – per Strafwurf scheiterten Schmid und Patrick Groetzki.

Die Flut an Siebenmetern wiederum war ein Ausdruck einer zerfahrenen Begegnung, in der die Ostwestfalen immer dann ihre Tore erzielten, wenn sie schnell umschalten konnten. Nach dem 8:6 für Minden (16.), passenderweise im Gegenstoß, minimierten die Löwen aber ihre Ballverluste und zwangen den Gegner vermehrt in den Positionsangriff. Und damit kam GWD nicht so recht klar. Entsprechend folgte ein 7:2-Lauf der Badener zum 13:10 (24.). Immer wieder traf Kirkeløkke (vier Tore bei vier Würfen in der ersten Halbzeit). Es folgten wieder ein paar Unsicherheiten. Dennoch nahmen die Löwen beim 15:13 eine Zwei-Tore-Führung mit in die Pause, weil der eingewechselte Schlussmann Nikolas Katsigiannis mit dem Halbzeitpfiff einen weiteren Siebenmeter abwehrte.

Knorr wird zum Faktor

Nach dem Seitenwechsel verpassten es die Löwen zunächst mehrfach, ihren Vorsprung auszubauen. Nun klappte aber das Spiel über den Kreis besser, oft wurde Jannik Kohlbacher gefunden und nach dem 22:18 (42.) sah es schon recht gut aus. Vranjes drängte auf die Entscheidung, brachte in Ballbesitz zusätzlich den siebten Feldspieler – was schief ging. In vier Angriffen gelang ein Tor, schnell wurde diese Maßnahme wieder beendet. Dafür brachte der Trainer mit Juri Knorr aber einen wichtigen Impuls von der Bank. Der Ex-Mindener verwandelte nicht nur seine Strafwürfe sicher, sondern traf auch aus dem Rückraum. Als er das 30:26 (54.) erzielte, deutete wenig auf ein Zitterspiel am Ende hin. Doch Minden holte auf, für die Löwen ging es aber noch einmal gut.

Wie dringend der Krisen-Club auf gute Nachrichten angewiesen ist, wurde zwei Stunden vor dem Anwurf in Minden deutlich. Da bestätigte der Bundesligist, was diese Redaktion bereits in der vergangenen Woche berichtet hatte. Der 18-jährige Linksaußen Lion Zacharias erhält einen Profivertrag beim zweifachen deutschen Meister, sein Arbeitspapier gilt bis Juni 2024. Neu ist allerdings, dass er in der nächsten Saison beim Zweitligisten Eulen Ludwigshafen spielen wird. Möglicherweise sogar in der 1. Liga. Das Löwen-Duo auf der Linksaußenposition werden in der kommenden Spielzeit Kapitän Uwe Gensheimer und der momentan verletzte Finne Benjamin Helander bilden. Nach Information dieser Redaktion haben die Löwen das Arbeitspapier mit dem Skandinavier per Vertragsoption um ein Jahr verlängert – möglicherweise muss er also 2023 für den dann zurückkehrenden Zacharias weichen.

Ebenfalls einen Profivertrag – jeweils bis 2023 datiert – erhielten Torwart Mats Grupe und Rückraum-Linkshänder Elias Scholtes. Sie sollen auch künftig vornehmlich in der Drittliga-Mannschaft eingesetzt werden und sind in der Bundesliga möglicherweise Optionen für die Zukunft. Zunächst einmal müssen die Löwen trotz des Sieges in Minden aber ihre schockierend schlechte Gegenwart ver- und besser auch aufarbeiten.

