Die Füchse Berlin sind bereit für den ganz großen Coup

Zuletzt wurde es ein wenig still um Bob Hanning. Was bei einem wie ihm, der in den vergangenen Jahren stets etwas zu sagen hatte, erst einmal auffällt. Genauso wie seine bunten Pullover. Man kann sich allerdings sicher sein, dass der 54-Jährige immer noch vehement seine Meinung vertritt. Nur widmet er sich nach seinem freiwilligen Ausscheiden als Vizepräsident des Deutschen Handballbundes

...