Deutsche Handballer mit Magie, Gewalt und Problemen

Kassel. Juri Knorr haderte trotz des Sieges ein wenig. „Wir haben es am Ende zu spannend gemacht“, sagte der Regisseur der Rhein-Neckar Löwen, der am Sonntag mit der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) einen 30:29 (17:13)-Testspielerfolg in Kassel über Ungarn feierte. In letzter Sekunde traf Kapitän Johannes Golla zum Sieg, dreieinhalb Minuten vor dem Abpfiff hatte die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason noch vermeintlich komfortabel mit 29:25 geführt. Dann begann das große Zittern, es folgte das glückliche Ende.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Johannes hat uns gerettet“, meinte der wurfgewaltige Rückraumschütze Julius Kühn, der an diesem Wochenende durchaus zu den Gewinnern bei den Deutschen gehörte. Am Samstag hatte er beim 31:31 gegen Ungarn in Gummersbach fünf Tore erzielt, einen Tag später waren es vier. In beiden Begegnungen wurden die Deutschen extrem gefordert, was ganz nach dem Geschmack von Golla war.

Juri Knorr geht in die Lücke zwischen den Ungarn Adrian Sipos (l.) und Gabor Ancsin. © Sascha Klahn/dpa

Auch Knorr setzt Akzente

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Das sind die Spiele, die uns weiterbringen. Gegen Gegner auf Augenhöhe“, sagte der Kapitän - auch in dem Wissen, dass die nächsten beiden Begegnungen eher keine große Herausforderung werden. Im April stehen in der letzten Play-off-Runde der WM-Qualifikation zwei Partien gegen die Färöer an, die vom Ausschluss der belarussischen Mannschaft profitierten und kampflos weiterkamen.

Alles andere als zwei klare Siege wären eine Enttäuschung für die DHB-Auswahl, die vor allem am Samstag gegen Ungarn gewaltige Schwächen im Innenblock zeigte. Umso besser lief es dagegen in beiden Partien im Angriff, der in der Vergangenheit immer mal wieder Sorgen bereitete. Diesmal setzten aber gleich mehrere Spieler Akzente, auch wenn sie nicht frei von Fehlern waren. Aber neben Kühn wussten ebenso Fabian Wiede und Luka Witzke zu gefallen. Knorr war zudem am Samstag ein entscheidender Faktor. „Es war schön, mal wieder dabei zu sein“, sagte der Löwe, der die Europameisterschaft im Januar wegen einer fehlenden Corona-Impfung verpasst hatte: „Jetzt hoffe ich, dass ich auch in Zukunft dabei bin.“

Um den Platz hinter dem gesetzten und diesmal fehlenden Spielmacher Philipp Weber kämpfen momentan mehrere Profis. Neben Veit Mävers, der wegen eines unklaren Corona-Befundes vor einigen Tagen abreisen musste, auch Witzke und Knorr. Gislason machte allerdings deutlich, dass diese Personalie nicht zwingend eine Entweder-oder-Frage ist, sondern die Antwort auch ganz anders ausfallen kann. Phasenweise kamen gegen Ungarn nämlich beide Mittelmänner gemeinsam zum Zug. „Das passt ganz gut“, meinte Knorr. Kollege Witzke teilte diese Einschätzung: „Ich habe bei dieser Kombination ein gutes Gefühl, wir ergänzen uns super. Wenn wir gegen offensivere Abwehrreihen mehr Bewegung und schnelle Beine brauchen, kann uns diese Variante helfen. Auch wenn uns dann ein wenig Wurfgewalt fehlt.“

Für diese ist wiederum Kühn verantwortlich - und in beiden Spielen half er seiner Mannschaft auch mehrfach mit einfachen Toren aus der Distanz. Der Melsunger gibt dem Team die gewünschte Durchschlagskraft, für ein Hauch Genialität kann zudem immer Wiede sorgen. Der Halbrechte zeigte gegen Ungarn mehrfach, dass er ein Mann für die besonderen Momente ist. Der Linkshänder traf spektakulär per Heber, überbrückte mit punktgenauen Anspielen nach Ballgewinnen fast das komplette Spielfeld, präsentierte mit diagonalen Pässen von der rechten Rückraumseite auf die Linksaußenposition echte Handball-Kunst und besorgte auch einfach mal ein Tor mit einer feinen Einzelaktion. Nur: In seinem Körper schlummert nicht nur viel Weltklasse, sondern er musste auch schon so manche Verletzung wegstecken. Entsprechend sagte Wiede zuletzt immer wieder Länderspiele und Turniere ab.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Wir hoffen, dass wir ihn nun dauerhaft bei uns haben. Denn er kann dieser Mannschaft alles geben“, schwärmte Witzke über den Berliner, den Knorr gar als „einen der besten Halbrechten der Welt“ adelte. Was durchaus stimmt. Denn Wiede zeigte, dass er Dinge beherrscht, die andere nicht können und viele auch nicht lernen werden. Denn eine Gabe bekommt man geschenkt. Und was das angeht, hat der Linkshänder ganz schön viel geschenkt bekommen. Nicht umsonst gehörte er zum All-Star-Team der WM 2019.

Während es also im Angriff bei den Deutschen an diesem Wochenende überraschend gut lief, bleibt die neu formierte Abwehr hingegen erwartungsgemäß eine Problemzone. „Wir sind noch dabei, uns zu finden“, sagte Golla: „Aber wenn wir für uns ein System gefunden haben, wird es für alle einfacher.“