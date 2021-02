Mannheim. Martin Schwalb musste am späten Donnerstagnachmittag viele Telefonate führen. Der Trainer der Rhein-Neckar Löwen rief beispielsweise Nationalspieler Juri Knorr an, um dem zur neuen Saison nach Mannheim wechselnden 20-Jährigen zu informieren, dass sein Trainer ab Sommer eben nicht Schwalb heißen wird. „Es gehört sich so, das dem Jungen mitzuteilen. Und Juri hat meine Entscheidung verstanden“, sagte der 57-jährige Noch-Coach des Handball-Bundesligisten, der eben ein Vollblut-Profi ist, sich immer stellt und anschließend auch im Gespräch mit dieser Redaktion seine Beweggründe für seinen Abschied am Ende dieser Spielzeit erklärte: „Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht und mir die Frage gestellt: Was möchte ich die nächsten zehn Jahre noch tun? Am Ende haben 51 Prozent dafür gesprochen, hier nicht weiter zu arbeiten. Ich habe mit meiner Familie gesprochen. Und Hamburg ist nun mal unser Lebensmittelpunkt.“

Nur noch bis Sommer Löwen-Trainer: Martin Schwalb: © Binder

Club-Spitze völlig überrascht

Vor etwas mehr als 15 Jahren übernahm der gebürtige Stuttgarter in der Hansestadt den Bundesligisten HSV als Trainer, feierte große Erfolge mit dem Club und wurde in der Elbmetropole heimisch. Nun zieht es ihn dorthin zurück, beim HSV ist er weiterhin Vize-Präsident – und auch wenn er diesen Job seit seiner Amtsübernahme bei den Löwen im Februar des vergangenen Jahres ruhen lässt, so ist dieser Verein eben doch sein „Baby“ wie er gerne sagt. Europapokalsieger, Meister, Pokalsieger, Champions-League-Gewinner – alles erreichte Schwalb mit den Norddeutschen, die nach einem finanziellen Kollaps in die 3. Liga abstürzten, nun aber die Tabelle in der 2. Liga anführen und vor einer Rückkehr ins Oberhaus stehen. Dann auch wieder mit dem Trainer Schwalb? Der 57-Jährige verneint das: „Ich werde zu 1000 Prozent kein Trainer mehr beim HSV. Es gibt kein Szenario, in dem das vorkommt.“ Möglicherweise wird man ihn sogar überhaupt nicht mehr auf der Bank sehen, auch wenn Schwalb eine Rückkehr ins Trainergeschäft nicht vollkommen ausschließen will: „Das ist der Beruf, den ich erlernt habe. Da werde ich auf keinen Fall sagen, dass ich das nicht mehr machen will.“

Die Löwen sind nun gezwungen, zeitnah einen neuen Trainer zu finden. Doch das wird gar nicht so einfach, denn im Februar gibt der Markt traditionell wenig Möglichkeiten her. Zumal Schwalbs Abschied den zweifachen deutschen Meister komplett unvorbereitet trifft, obwohl es nach Informationen dieser Redaktion bereits gegen Ende des vergangenen Jahres intern erste Tendenzen gab, dass der 57-Jährige den Club nach Vertragsende verlässt. Doch frühzeitige Gespräche mit Nachfolge-Kandidaten gab es nicht. „Martin war natürlich unser erster Ansprechpartner. Selbstverständlich muss man bei einem auslaufenden Vertrag auch immer davon ausgehen, dass eine Zusammenarbeit enden wird“, antwortet Geschäftsführerin Jennifer Kettemann ausweichend auf die Frage, ob der Verein parallel Verhandlungen mit anderen Trainern führte. Sie bedauert Schwalbs Abschied: „Es ist kein Geheimnis, dass wir gerne über die Saison hinaus mit Martin weitergearbeitet hätten.“

Nach Informationen dieser Redaktion werden bei den Löwen momentan mehrere Optionen für die Nachfolge diskutiert, einige Kandidaten spielen aber schon jetzt keine Rolle mehr. Auch das Anforderungsprofil wurde umrissen. Nach den schlechten Erfahrungen mit Kristján Andrésson ist klar, dass der neue Trainer Deutsch sprechen muss. Keine Rolle in den Überlegungen spielen außerdem Ex-Bundestrainer Christian Prokop und Kai Wandschneider, der die HSG Wetzlar am Saisonende verlässt. Konkret gesprochen wurde hingegen bereits über Sebastian Hinze, Dagur Sigurdsson und Kristian Berge.

Einen Trainer aus einem gültigen Vertrag zu kaufen, will sich der Club nach Möglichkeit nicht leisten. Bei Hinze, der seit einigen Jahren durchaus erfolgreich den Bergischen HC in der Bundesliga betreut und dessen Vertragslaufzeit beim BHC unbekannt ist, würden sich das die Löwen-Verantwortlichen aber im Notfall überlegen. Auch weil er ein weiteres Kriterium erfüllt. Die Badener möchten gerne – wie einst unter Erfolgscoach Nikolaj Jacobsen – mit einem jungen Trainer langfristig eine Mannschaft aufbauen. Mit dem 41-jährigen Hinze ginge das.

Vranjes kein Topkandidat

Da die Zeit drängt, ist aber eben auch eine Lösung denkbar, die bei den Löwen eigentlich traditionell eher auf wenig Gegenliebe stößt: eine Doppelrolle als Vereins- und Nationalmannschaftstrainer. Sigurdsson führte die deutsche Auswahl 2016 zum EM-Titel und bereitet momentan die japanische Auswahl auf die Olympischen Spiele vor, sein Vertrag mit den Asiaten läuft bis 2024. Berge wiederum etablierte die norwegische Auswahl in der Weltspitze und wurde immer mal wieder als Bundesligatrainer gehandelt.

Und dann wäre da noch Ljubomir Vranjes, der nach seiner Entlassung beim schwedischen Erstligisten IFK Kristianstad momentan nur noch als slowenischer Nationaltrainer aktiv ist, bei den Löwen aber momentan nicht zum Favoritenkreis auf die Schwalb-Nachfolge zählt.

„Ich weiß nicht, ob er überhaupt auf Vereinssuche ist oder Gefallen am Nationaltrainerjob gefunden hat“, sagt Kettemann: „Fachlich ist er sicher unbestritten ein richtig guter Trainer, was ich aber auch über viele andere Kandidaten sagen kann.“

Klar ist nur: Die Löwen haben sich noch längst nicht festgelegt – auch weil sie von der Realität überrascht wurden.