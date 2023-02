Es ist keine ganz neue Erkenntnis, dass Philipp Ahouansou für Überraschendes sorgen kann. Was allein schon daran liegt, dass der Handballer mit einer Wurfgewalt gesegnet ist, als habe er ein Katapult in seinem rechten Arm. Da fliegt der Ball bisweilen in irrer Geschwindigkeit am verdutzten Schlussmann vorbei ins Tornetz.

Zuletzt war es allerdings nicht seine immense Kraft, die

...