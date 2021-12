Bundesligaspiel der Rhein-Neckar Löwen gegen Berlin kurzfristig abgesagt

Mannheim. Das für Samstagabend 20.30 Uhr angesetzte Spiel in der Handball-Bundesliga zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin ist kurzfristig abgesagt worden. "Wir hätten gerne gespielt. Und es tut mir auch für die Fans leid, die extra gekommen sind. Aber bei den Füchsen hat es mehrere Corona-Fälle gegeben", bestätigte Löwen-Sportkoordinator Oliver Roggisch dem "Mannheimer Morgen" die Absage. Für die Begegnung waren 750 Zuschauer in der Mannheimer SAP Arena zugelassen. Ein neuer Termin für das Spiel steht noch nicht fest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erst etwa eine Stunde vor dem geplanten Anwurf stand fest, dass die Begegnung nicht ausgetragen werden kann. Viele der 750 Fans waren zu diesem Zeitpunkt bereits in der Halle, mussten aber nicht umgehend wieder nach Hause fahren. Die Löwen entschieden sich zu einem kurzfristigen Showtraining in der Arena. „Bewegen müssen sich die Jungs ja“, scherzte der noch verletzte Torwart Mikael Appelgren, der sich die Einheit mit einer Wasserflasche in der Hand lässig von der Außenlinie aus ansah.

Fotostrecke Bundesligaspiel der Rhein-Neckar Löwen gegen Berlin abgesagt 9 Bilder Mehr erfahren

Der Schwede hätte dem zweifachen deutschen Meister im Duell mit dem Hauptstadt-Club ebenso gefehlt wie David Späth, Andreas Palicka und Albin Lagergren, der angeschlagene Uwe Gensheimer hätte zunächst einmal nur auf der Bank gesessen. Trotz der vielen Ausfälle kam die Absage den Badenern nicht unbedingt gelegen, wie Trainer Klaus Gärtner meinte: „Wir wissen ja nicht, wer wegen Corona bei den Berlinern gefehlt hätte. Am Ende war es aber sicherlich richtig, die Begegnung abzusagen.“