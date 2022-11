Appelgren bleibt Löwe

Mannheim. Weltklasse-Torwart Mikael Appelgren (Bild) hat seinen Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen um drei Jahre verlängert. Der Schwede ist nun bis Sommer 2026 an die Mannheimer gebunden. „Nach vielen erfolgreichen Jahren hatten wir zuletzt – und vor allem ich persönlich durch Verletzungen – einige Herausforderungen zu meistern. Das haben wir geschafft, und jetzt spüre ich, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Dabei möchte ich helfen“, sagte der Keeper in einer Clubmitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem die Löwen mit dem Weggang von Leistungsträger Albin Lagergren (zum SC Magdeburg) einen Rückschlag bei den Personalplanungen hatten hinnehmen müssen, ist der Verbleib von Appelgren ein echtes Signal. Der Schlussmann trägt seit 2015 das Trikot des zweifachen deutschen Meisters und war auch mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht worden, unter anderem mit dem THW Kiel. Die Norddeutschen gaben allerdings ebenfalls am Dienstag bekannt, dass sie sich zur kommenden Spielzeit mit dem französischen Nationalkeeper Vincent Gerard verstärken.

© RNL

Erst in der vergangenen Woche hatte Kapitän Patrick Groetzki seinen Vertrag bei den Löwen verlängert, von größter Bedeutung ist nun noch die Personalie Jannik Kohlbacher. Das Arbeitspapier des Kreisläufers endet ebenfalls im Sommer 2023. Geschäftsführerin Jennifer Kettemann hatte zuletzt im Gespräch mit dieser Redaktion deutlich gemacht, den Vertrag mit dem Odenwälder sehr gerne verlängern zu wollen. mast