Zwei Punkte für Jungadler

Mannheim. Mit zwei Zählern haben sich die Jungadler Mannheim in der U 20 DNL Division I aus den beiden Hauptrundenheimspielen gegen den EV Landshut begnügen müssen. Das Samstagsspiel wurde mit 5:4 (0:1, 2:2, 2:1, 1:0) nach Verlängerung gewonnen, während die Mannheimer Eishockey-Talente am Sonntag mit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) verloren.

Im ersten Duell sorgte Kevin Bicker acht Sekunden vor Schluss für den 4:4-Ausgleich (60.), in der Overtime traf er zum 5:4-Sieg (63.). Florian Renner (22.), Max Herzog (26.) und Ralf Rollinger (55.) hatten zuvor für Mannheim getroffen. Die schon kurze Jungadler-Bank sollte am Sonntag auf 14 Feldspieler schrumpfen, da Max Herzog nicht mitwirken konnte und Philip Hecht im zweiten Drittel verletzt ausfiel. Den Mannheimern blieb denn auch eine erfolgreiche Aufholjagd wie am Vortag verwehrt, kurz vor Ende kassierten sie ein Empty-Net-Tor zum 0:2. and