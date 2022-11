U 18 feiert Turniersieg

Mannheim. Nach der Länderspielpause nehmen die Jungadler Mannheim am Samstag (16.45 Uhr) und Sonntag (11 Uhr) mit zwei Heimspielen gegen den ESV Kaufbeuren den Spielbetrieb in der U 20 DNL Division I wieder auf. Mit der U 18 gewannen zuletzt Kevin Bicker, Paul Mayer, Lua Niehus, Tjark Kölsch, Artjom Khaydarov und Florian Renner das Drei-Nationen-Turnier in Füssen durch Erfolge gegen Dänemark (1:0) und die Slowakei (5:3). Kevin Bicker steuerte das Siegtor gegen Dänemark und den 3:3-Ausgleich gegen die Slowakei bei. Im vorangegangenen Testspiel gegen Dänemark hatte Lua Niehus zwei Tore beim 4:2-Sieg erzielt.

Nicht so gut lief es in der U 17 für die Jungadler Michail Elagin, Carlos Händel, Jacob Ficenec, Manuel Schams, Max Herzog, Nikolas Biggins und die Zwillingsbrüder Rihards und Gustavs Griva, die nach Niederlagen gegen Frankreich (2:5), die Slowakei (0:9) und die Schweiz (1:6) beim Turnier in der Slowakei Letzter wurden. Rihards Griva und Carlos Händel erzielten zwei der drei deutschen Tore. Die U 17 der Jungadler reist am Wochenende als Tabellenführer nach Rosenheim. and