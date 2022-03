U 17 der Jungadler feiert DM-Titel

Düsseldorf. Nach zwei coronageplagten Jahren ohne Titelträger heißt der neue Deutsche Meister in der Altersklasse U 17 wie der alte: Jungadler Mannheim! Im Finale des Endturniers in Düsseldorf fegten die Blau-Weiß-Roten am Sonntag die gastgebende DEG mit 11:2 (4:0, 2:1, 5:1) vom Eis. Die Tore schossen Kapitän Tjark Kölsch (2), Nikolas Biggins, Lua Niehus, Rihards Griva, Nikita Tschwanow, Florian Renner, Maurice Hildebrand, Alexander Lieberwirth, Til Raab und Max Herzog. Für den 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)-Halbfinalsieg gegen Landshut hatten Raab, Kevin Bicker und Kölsch gesorgt.

Die U 15 der Jungadler qualifizierte sich indessen durch zwei Siege gegen die Crocodiles Hamburg (13:0, 11:1) für das U-15-Endturnier in Rosenheim (25. bis 27. März). and

