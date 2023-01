Offene Rechnung

Mannheim. Obwohl die Jungadler Mannheim am vergangenen Wochenende spielfrei waren, sind sie weiter als Tabellenführer alleiniges punktbestes Team in der U 20 DNL Division I Hauptrundengruppe 1 geblieben. Dies hatte der Mannheimer Eishockey-Nachwuchs dem Dritten EV Landshut zu verdanken, der von seinen beiden Spielen beim Tabellenzweiten in Köln eines gewann und damit verhinderte, dass die Kölner Junghaie nach Punkten mit den Mannheimern gleichzogen.

Bei eben jenen Landshutern sind die Jungadler nun am Samstag (17.45 Uhr) und Sonntag (10 Uhr) zu Gast und haben mit den Niederbayern noch eine Rechnung offen: So mussten sich die Blau-Weiß-Roten in den beiden Heimspielen gegen den EVL nach einem 5:4 nach Verlängerung und einem 0:2 mit nur zwei Zählern begnügen. and