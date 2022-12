Offene Rechnung

Mannheim. Für die Jungadler Mannheim stehen am Samstag (16.45 Uhr) und Sonntag (11 Uhr) mit zwei Heimspielen gegen die Düsseldorfer EG in der Hauptrundengruppe 1 der U 20 DNL Division I die letzten beiden Ligaspiele des Jahres an. Gegen die Tabellenvierten haben die Mannheimer (2.) noch eine Rechnung offen: So gingen Mitte Oktober die ersten beiden Hauptrundenpartien in Düsseldorf mit 4:3 und 6:5 n.V. an den DEG-Nachwuchs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Jungadler Lua Niehus, Paul Mayer, Linus Brandl und Artjom Khaydarov steht nach diesem Doppelpack mit der deutschen U 18 noch das Fünf-Nationen-Turnier in der Schweiz (26. bis 30. Dezember) auf dem Programm. and