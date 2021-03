Mannheim. Offiziell hat der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) noch keinen endgültigen Abbruch der ihm unterstehenden Nachwuchsligen verkündet, deren Spielbetrieb seit Anfang November 2020 wegen des damals verkündeten Teil-Lockdowns ruht. Dennoch rechnet man bei den Jungadlern Mannheim faktisch nicht mehr damit, dass der Punktspielbetrieb in der Saison 2020/21 noch einmal aufgenommen wird. Das könnte angesichts der kürzlich von politischer Seite verkündeten Vorgaben frühestens ab dem 5. April, also dem Ostermontag, erfolgen.

AdUnit urban-intext1

„Über Ostern werden wir unseren Spielern freigeben, damit sie auch mal wieder ihre Familien besuchen können und am 12. April starten wir dann schon in die Sommervorbereitung. Ich rechne nicht mehr mit einer Wiederaufnahme des Ligaspielbetriebes“, sagt Jungadler-Vorstand Claudio Preto unumwunden.

„Es geht ja bei den Ligateams im Vorfeld dann auch um die nötigen Trainingszeiten auf dem Eis und die dann jeweils vor Ort geltenden Corona-Bestimmungen“, erachtet es Preto als wenig realistisch, unter diesen Bedingungen von einer vernünftigen Fortsetzung des Punktspielbetrieb auszugehen. Zudem steht für die deutschen U-18-Junioren vom 26. April bis 6. Mai auch noch die U-18-WM an, die im texanischen Frisco stattfinden soll.

Training ja, Eiszeit nein

In Sachen Trainingszeiten haben die Blau-Weiß-Roten selbst keine Probleme, so trainiert etwa die U 20 der Jungadler als Spitzensportteam erlaubterweise weiterhin fleißig auf dem Eis. Während den unter Leistungssportgedanken agierenden U-20-, U-17- und U-15-Teams der Jungadler durch die Corona-Pandemie nach 2020 auch in 2021 das vorzeitige Ende der Jagd auf den deutschen Meistertitel droht, gab es am Mittwoch für die jüngeren Jungadler-Jahrgänge nach den letzten Lockdown-Lockerungen endlich einen Lichtblick.

AdUnit urban-intext2

„Seit Mittwoch bieten wir in den Bereichen Laufschule, U 11 und U 13 Trainingseinheiten im Außenbereich an. Das ist ja jetzt unter Auflagen wieder möglich. Wir haben in der Zeit davor mit den Kindern viel Onlinetraining gemacht und das hat selbst bei den jüngsten dann doch überraschend gut geklappt“, lobt Preto das Engagement der Talente. „Trotzdem hat auch das Onlinetraining seine Grenzen“, ist er froh, nun auch den Nachwuchs-Cracks wieder ein Angebot vor Ort machen zu können. Die große Hoffung bleibt aber, dass auch die jüngeren Jahrgänge möglichst bald wieder auf dem Eis beim Training die Schlittschuhe schnüren dürfen und das bald wieder Nachwuchseishockey gespielt werden darf.