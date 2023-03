Kapitän an Bord

Kaufbeuren. Nach den ersten beiden Spielen steht es im Play-off-Halbfinale der U 20 DNL Division I zwischen den Jungadlern und Kaufbeuren in der „Best of five“-Serie 1:1. Damit fehlen beiden Teams noch zwei Siege zum Finaleinzug. Die Entscheidung könnte bereits in Kaufbeuren fallen, wenn sich der ESVK und die Mannheimer Eishockey-Talente am Samstag (17 Uhr) und Sonntag (10.30 Uhr) zu Spiel drei und vier der Serie gegenüberstehen.

Die Jungadler können dabei wieder auf Lukas Bender zurückgreifen. Der Kapitän hatte sich bei der 1:3-Auftaktniederlage eine Spieldauerdisziplinarstrafe eingehandelt und musste beim 5:2-Sieg in der zweiten Partie gesperrt zuschauen. and