Jungadler verpatzen Jahresauftakt

Mannheim. Im Kampf um die Plätze eins und zwei in der U 20 DNL Division I und die damit verbundene direkte Qualifikation fürs Play-off-Halbfinale haben die Jungadler Mannheim einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen den Mitkonkurrenten ESV Kaufbeuren kassierten die Mannheimer Eishockey-Talente zum Jahresauftakt gleich zwei Heimschlappen.

Am Samstag in Spiel eins waren beim 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) die Tore von Philip Hecht (6.) und Lukas Bender (59.) zu wenig, um gegen die Gäste aus dem Allgäu etwas mitzunehmen; und auch am Sonntag sollte der Treffer von Linus Brandl (39.) beim 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) nicht für Zählbares reichen.