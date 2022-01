Jungadler springen auf Platz eins

Regensburg. Die Jungadler Mannheim haben in der U 20 DNL Division I bei den Jung-Eisbären Regensburg zwei Auswärtssiege eingefahren und damit vorerst die Tabellenführung übernommen. Die Play-off-Teilnahme haben die Mannheimer Eishockey-Talente bereits sicher, ob es letztlich auch direkt fürs Halbfinale reicht (Plätze eins und zwei), bleibt aber spannend. Am Samstag trafen Roman Zap, Ralf Rollinger und Kevin Bicker zum hart erkämpften 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)-Sieg. Am Sonntag gestalteten die Jungadler die zweite Partie mit 7:2 (2:0, 3:1, 2:1) deutlich. Für Mannheim trafen Joshua Werle, Tim Gorgenländer, Roman Zap, Ralf Rollinger, Lukas Bender, Maurice Müller und Linus Brandl.

