Jungadler siegen zweimal gegen Köln

Mannheim. Zwei Erfolge – und dann noch vor Zuschauern! Am Wochenende durften endlich wieder Fans vor Ort die beiden Heimsiege der Jungadler Mannheim gegen die Kölner Junghaie in der U 20 DNL Division I bejubeln. So gewannen die Blau-Weiß-Roten am Sonntag mit 6:2 (1:0, 2:2, 3:0), nachdem sie tags zuvor mit 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung gesiegt hatten.

Lukas Bender erzielte am Sonntag das frühe 1:0 (2.), doch Michael Bartuli markierte per Penalty das 1:1 für Köln (32.). Philip Hecht antwortete postwendend mit dem 2:1 (33.), Linus Brandl stellte auf 3:1 (39.) ehe erneut Bartuli für Köln traf (39.). Im Schlussabschnitt erhöhten Roman Zapp (44./47.) und Malte Krenzlin (51.) auf 6:2. Im ersten Duell traf Julius Ramoser zum 1:1 (19.), Philip Hecht markierte 35 Sekunden vor Schluss das 2:2. In der Verlängerung war Vasilii Panov erfolgreich. and