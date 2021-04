Jungadler-Quintett vor dem WM-Start

Frisco. Am Montag sind die U-18-Junioren des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in die USA abgereist, wo im texanischen Frisco (26. April bis 6. Mai) die WM in dieser Altersklasse stattfindet. Bundestrainer Steffen Ziesche hat hierfür von den Jungadlern Mannheim Torhüter Luca Ganz, die Verteidiger Rayan Bettahar, Malte Krenzlin und Maxim Rausch sowie Stürmer Roman Zap mitgenommen.

Im WM-Kader steht auch Yannick Proske, der in der Saison von den Jungadlern zu den Iserlohn Roosters in die DEL wechselte. Das deutsche Team bestreitet am Samstag ein Testspiel gegen Lettland, bevor man in der Gruppe B auf Tschechien (26.), die USA (27.), Russland (29.) und Finnland (30.) trifft. and